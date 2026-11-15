Anche gli Usa dovranno guardare altrove: Guardiola non intende tornare subito in panchina. Per il dopo Pochettino spunta un allenatore reduce da un Mondiale flop

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Pep Guardiola non sarà il prossimo ct degli Stati Uniti. Dopo aver declinato la proposta dell’Italia, arrivata direttamente da Paolo Maldini e Leonardo, il tecnico catalano non è intenzionato a interrompere il periodo di pausa che si è concesso dopo l’addio al Manchester City. E, dunque, non prenderà il posto di Mauricio Pochettino, in procinto di assumere il comando del Manchester United.

Guardiola dice no anche agli Stati Uniti: i motivi della scelta

Dopo l’Italia, anche gli Stati Uniti dovranno rinunciare a Guardiola. Secondo quanto riportato dal Telegraph, la Federazione americana ha posto l’allenatore catalano in cima alla lista dei desideri come successore di Pochettino, ma le possibilità di convincerlo sono ridotte al minimo.

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Il tecnico, 55 anni, non ha cambiato idea: vuole prendersi un anno lontano dal calcio dopo aver lasciato il Manchester City la scorsa estate, al termine di un’esperienza decennale e costellata di successi. Eppure il progetto americano avrebbe potuto esercitare un certo fascino: Guardiola conosce bene gli Stati Uniti, dove aveva trascorso parte del suo precedente periodo sabbatico, vivendo a New York, vicino a Central Park.

Il no a Maldini e Leonardo: Guardiola era il sogno dell’Italia

Quello degli Stati Uniti sarebbe il secondo rifiuto nel giro di pochi mesi. In estate, infatti, il tecnico era stato contattato da Maldini e Leonardo, che si erano recati a Barcellona per presentargli il progetto della nuova Nazionale italiana. I dirigenti avevano discusso con Pep per un’intera giornata, illustrandogli un piano che coinvolgeva anche le selezioni giovanili.

Lo stesso Maldini ha poi raccontato che Guardiola era stato molto tentato, tanto da arrivare a immaginare le formazioni su un foglio di carta. Alla fine, però, ha prevalso la volontà di fermarsi dopo dieci anni intensissimi in Premier League e un periodo complicato anche sul piano fisico. Poi sappiamo tutti com’è andata: dopo soli 16 giorni, Maldini e Leonardo hanno lasciato e Malagò ha puntato tutto su Mancini.

Roberto Martinez, il ct dei flop è in pole per la panchina degli Usa

Tra i possibili sostituti di Pochettino prende quota il nome di Roberto Martinez, attualmente senza squadra dopo la conclusione della deludente esperienza con il Portogallo. Lo spagnolo ha un curriculum internazionale importante, ma anche diversi passaggi a vuoto. Alla guida del Belgio aveva raggiunto il terzo posto al Mondiale 2018, senza però riuscire a portare la cosiddetta generazione d’oro a conquistare un trofeo: nel 2022 i Diavoli Rossi erano stati eliminati già nella fase a gironi.

Anche con il Portogallo il bilancio è stato altalenante. La squadra aveva vinto la Nations League nel 2025, ma a Euro 2024 si era fermata ai quarti e al Mondiale 2026 è uscita agli ottavi tra le polemiche contro la Spagna. A destare malumore è stata soprattutto la gestione di Cristiano Ronaldo, messo al centro del progetto: così il flop iridato gli è costato la panchina. Insomma, non è uno di quei nomi che infiammano i tifosi. Al contrario, per il salto di qualità Pulisic e compagni avrebbero bisogno proprio di un profilo alla Guardiola.

Pulisic e McKennie brillano con Pochettino: 6-0 ad Haiti

Intanto, gli Stati Uniti hanno salutato nel migliore dei modi la prima delle ultime due partite di Pochettino sulla panchina della nazionale a stelle e strisce. Nel quarto di finale di andata della Concacaf Nations League, gli americani hanno travolto Haiti con un netto 6-0, mettendo una seria ipoteca sulla qualificazione.

Tra i mattatori proprio il rossonero Pulisic, autore di una doppietta nella ripresa, e lo juventino McKennie, che ha trovato la rete del momentaneo 5-0 con un colpo di testa. A segno anche Trusty, Hall e Balogun. Per Pochettino è una delle ultime soddisfazioni prima del trasferimento al Manchester United, dove raccoglierà l’eredità di Michael Carrick.