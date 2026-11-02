18 anni appena compiuti ed è uno dei profili più interessanti cresciuti nell'Academy degli Spurs. Roberto De Zerbi ne ha già riconosciuto le qualità e il suo debutto in Premier League potrebbe essere soltanto l'inizio

In una stagione in cui il Tottenham cerca risposte e continuità, una parte della soluzione potrebbe arrivare da casa. Luca Williams-Barnett non è un nome spuntato dal nulla: il club lo conosce da anni, lo ha accompagnato attraverso le selezioni giovanili e ora gli sta aprendo le porte della prima squadra. La sua storia racconta anche un aspetto del lavoro di De Zerbi: la necessità di trovare il momento giusto per lanciare un talento, senza confondere la fiducia con la fretta.

Luca Williams-Barnett, dal vivaio del Tottenham alla prima squadra

Classe 2008, Luca Williams-Barnett è un trequartista inglese cresciuto calcisticamente proprio nel settore giovanile degli Spurs, dove è arrivato nel 2018 dopo aver giocato nel Luton Town. Ha bruciato diverse tappe: ha esordito con l’Under 18 a soli 15 anni e si è fatto notare anche con l’Under 21 dell’Inghilterra.

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Tra i suoi exploit giovanili spiccano la tripletta nella finale della Premier League Cup Under 17 e soprattutto i cinque gol realizzati in una sola partita di UEFA Youth League contro lo Slavia Praga nel dicembre 2025.

Numeri che spiegano perché il Tottenham lo consideri uno dei prospetti più promettenti del proprio vivaio. Il suo percorso con la prima squadra era iniziato già nel 2025, con l’esordio in Coppa di Lega contro il Doncaster.

Il destino già scritto dal video con Lucas Moura

C’è un retroscena particolarmente curioso nella crescita di Luca Williams-Barnett e riguarda un incontro avvenuto quando aveva appena 11 anni. Poco prima del lockdown del 2020, il Tottenham aveva pubblicato un video in cui alcuni giocatori della prima squadra accompagnavano i giovani dell’Academy agli allenamenti.

A sorprendere il piccolo Luca fu Lucas Moura, che lo invitò a salire in macchina per accompagnarlo e, durante il tragitto, gli lasciò un consiglio destinato a restargli impresso: “Non arrendersi mai, dare sempre il massimo e, soprattutto, non dimenticare di essere una brava persona e un gentiluomo”.

Cinque anni dopo, quel bambino che ascoltava le parole del suo idolo si è ritrovato a esordire con la prima squadra degli Spurs. Ripensando all’episodio, Williams-Barnett ha ricordato Lucas come una persona estremamente gentile e disponibile, capace di dedicargli attenzione nonostante fosse già una stella del club.

Un piccolo episodio che oggi assume un significato speciale: nel video era un giovane tifoso che sognava di diventare un calciatore del Tottenham, adesso è lui il ragazzo che i prossimi talenti dell’Academy potrebbero guardare come esempio.

De Zerbi lo osserva, ma non vuole bruciare il talento

Roberto De Zerbi ha seguito da vicino la crescita del ragazzo e non ha nascosto la propria considerazione. Prima del debutto in campionato aveva spiegato di ritenerlo un potenziale grande giocatore, sottolineando però la necessità di scegliere il momento giusto per inserirlo. Un ragionamento che riflette una delle sfide più delicate per chi allena un club di alto livello: dare spazio ai giovani senza esporli a pressioni eccessive.

Williams-Barnett ha fatto il suo esordio in Premier League il 31 ottobre, nella vittoria per 2-0 contro il Crystal Palace. È entrato nel finale, ma ha lasciato intravedere qualità tecniche e personalità: controllo del pallone, accelerazione, capacità di saltare l’uomo, crossare e iniziativa nell’uno contro uno.

Williams-Barnett, la nuova risorsa per De Zerbi

Il suo profilo offre caratteristiche che possono tornare utili a una squadra in cerca di imprevedibilità negli ultimi metri. Williams-Barnett è un centrocampista offensivo, capace di muoversi tra le linee e attaccare gli spazi, con una qualità nel dribbling che può aggiungere soluzioni diverse alla manovra degli Spurs.

Il rischio, naturalmente, è quello di caricarlo di aspettative eccessive dopo pochi minuti in campo. Il Tottenham non ha bisogno di individuare immediatamente il nuovo protagonista, ma di costruire un percorso sostenibile per un ragazzo che ha appena compiuto 18 anni.

De Zerbi sembra averlo capito: il talento c’è, adesso bisogna proteggerlo e scegliere quando utilizzarlo. La prossima scommessa degli Spurs potrebbe essere proprio questa: trasformare un gioiello dell’Academy in una risorsa concreta per la prima squadra.