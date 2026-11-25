Un commerciante ha registrato all'Ue il marchio col cognome del bomber per pubblicizzare decine di prodotti, sostenendo che Haaland è l'acronimo di Hala-land, terra dei padiglioni

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Erling Haaland è abituato a lottare contro i difensori più forti sui campi della Premier League e in Europa e a vincere quasi sempre, ma ora si trova ad affrontare una battaglia inaspettata fuori dal campo dove dovrà ancora combattere per evitare di andare al tappeto. Il bomber del City, capace di beffare i portieri migliori del mondo, si trova in panne di fronte a un… elettricista polacco.

La battaglia legale

La questione, come si legge sul quotidiano Record, riguarda una procedura legale in cui l’attaccante, rimasto a secco ieri nel match di Champions col Napoli, sta cercando di impedire a Michael Was, un elettricista polacco che lavora in Norvegia, di registrare il suo cognome come ragione sociale nell’Unione Europea. Dopo che la sua domanda è stata respinta dall’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), Was presenterà ricorso ai tribunali europei per cercare di ribaltare la decisione.

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Il marchio Haaland

La lotta di potere risale al 2023, quando Haaland tentò di registrare il proprio nome per lanciare un marchio personale, scoprendo però che Was deteneva già il marchio UE “Haaland” per un totale di 16 diverse categorie di prodotti, che spaziavano da articoli sportivi, integratori proteici e bevande energetiche… fino a biancheria intima femminile, liquori, yogurt e giocattoli.

Davanti al gruppo di esperti dell’EUIPO, gli avvocati del calciatore hanno accusato Was di aver agito in “mala fede” e di aver cercato di ottenere un indebito vantaggio commerciale a scapito della notorietà mondiale del giocatore, presentando persino ritagli di giornale della stampa polacca per dimostrare la popolarità dell’atleta nel paese d’origine dell’elettricista.

La difesa dell’elettricista

A sua difesa, Michael Was ha respinto qualsiasi associazione con l’attaccante e ha affermato che il termine derivava da un gioco di parole tra l’espressione polacca “hala” (padiglioni) e l’inglese “land” (terra) – in una traduzione letterale sarebbe quindi “Terra dei Padiglioni” –, aggiungendo che corrispondeva all’acronimo del suo marchio “High Advanced Activity Land” – un’affermazione che ha supportato tramite un indirizzo email creato appositamente.

Il comitato dell’EUIPO ha ritenuto la giustificazione “non convincente”, sottolineando che l’indirizzo e-mail avrebbe potuto essere creato unicamente per simulare una buona fede e ha evidenziato l’illogicità della registrazione della parola “Haaland” senza punteggiatura, qualora le prime tre lettere rappresentassero un acronimo. Concludendo che Was non poteva ignorare la fama internazionale del calciatore, l’organismo ha annullato la registrazione per tentativo di parassitismo commerciale e rischio di trarre in inganno i consumatori in merito a una possibile sponsorizzazione ufficiale dell’atleta.