Lewis Hamilton, dopo i chiarimenti in squadra dei giorni scorsi, ribadisce che continuerà a pungolare la Ferrari per migliorarsi. E spende delle parole di sostegno per le nuove generazioni di piloti, prendendosela con colleghi "senza empatia"

Lewis Hamilton è in quella fase della sua vita e della sua carriera in cui può permettersi di sferzare l’ambiente dove lavora, quello della F1, incluso il suo team. In questo momento il pilota Ferrari è parte in causa di un clima, all’interno della scuderia, che pare sia abbastanza arroventato, e dove non mancano illazioni su un rapporto teso con il compagno di squadra Charles Leclerc (e pure i diretti interessati non è che facciano molto per nasconderlo).

Hamilton volta pagina dopo Interlagos

Ma mentre i media parlavano dei possibili nervi tesi in casa Ferrari, Hamilton ha cambiato l’agenda setting dell’attenzione mediatica intorno a lui spostandola su questioni di maggior peso e respiro. Nei giorni scorsi, come abbiamo visto anche su queste pagine, il pilota ha visitato il valico di Rafah, dalla parte egiziano, per un incontro con le organizzazioni umanitarie al lavoro per portare aiuti nella Striscia di Gaza. Non è stata solo una photo opportunity buona per i social, visto che il pilota ha potuto sfruttare la sua potenza mediatica per accendere i riflettori sulla tragedia umanitaria che sta avvenendo in Palestina. E non è certo la prima volta che Hamilton si espone per battaglie civili, dal caso Breonna Taylor agli appelli per un cessate il fuoco nella Striscia.

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Il pluricampione del mondo ha così voltato pagina rispetto ai fatti di Interlagos, con l’incomprensione con il muretto Ferrari e il gran rifiuto di adempiere alle indicazioni di fermarsi ai box. Lì per lì pareva di essere di fronte all’acme dello scontro (non più di tanto) sotterraneo tra il pilota e la scuderia, ma poi a quanto pare c’è stato il chiarimento, anche con Leclerc (le cui frizioni si trascinavano dal GP del Messico) sebbene non si è capito se a mediare sia stato Vasseur, come ha detto il team principal, oppure no, come sostenuto da Hamilton.

“Non è facile avermi in un team”

Quest’ultimo ha assicurato di recente ai media di continuare a voler costruire “un buon rapporto con Charles”, cercando di essere “sempre rispettoso, sebbene non sia facile integrare in una squadra una persona schietta come me” e che tende a pungolare la squadra per migliorare. “Ho spinto per apportare tanti cambiamenti e continuerò a farlo. E finché sarò qui, le cose saranno sempre così”, ha sentenziato Hamilton.

La rivalità con Leclerc, reale, presunta o tenuta per ora a bada, potrebbe far pensare che il britannico soffra la concorrenza dei più giovani (sebbene il monegasco non sia esattamente un ragazzino dall’alto dei suoi 29 anni). In realtà Hamilton tiene su un palmo di mano la nuova generazione dei piloti, per i quali aveva già speso in passato parole di sostegno. E sempre parlando con i media, pare abbia voluto indirettamente scagliare una frecciatina a colleghi suoi coetanei, tipo Fernando Alonso, che nelle scorse settimane dopo l’incidente ad Austin con Alex Albon si era scagliato contro quei piloti delle zone basse della griglia, molti di primo pelo, il cui livello secondo lo spagnolo è “molto basso”.

“Ci sono piloti o ex piloti che non fanno altro che sparlare dei giovani”

Traendo spunto dal titolo mondiale conquistato dal 20enne Andrea Kimi Antonelli, Hamilton ha affermato: “La sua vittoria non mi fa riflettere sulla mia carriera, ma mi rende orgoglioso nel vedere emergere questa nuova generazione. Vedo molti ex piloti di Formula 1 , o piloti di Formula 1 più anziani, che non fanno altro che sparlare dei giovani in continuazione. E nonostante alcuni di essi hanno vissuto qualcosa di simile in carriera, non provano alcuna empatia”,

“Io ho sempre voluto assicurarmi di non essere quel tipo di pilota – ha proseguito il ferrarista -, perciò voglio sempre dare il giusto riconoscimento a chi se lo merita, ed è stato fantastico vedere tutti questi giovani piloti, anche nelle posizioni più basse della griglia e nelle altre squadre, presentarsi ogni settimana nonostante tutte le pressioni a cui sono sottoposti”. Quindi Hamilton ha così concluso: “Certamente noi piloti siamo persone molto privilegiate, però non bisogna dimenticare che ci sono sfide enormi da affrontare per arrivare al successo, tenere la testa alta, sbagliare e rialzarsi, e credo che tutti loro lo stiano facendo con grande umiltà e dignità”.