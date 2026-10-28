La storia del bomber inglese è una rivincita da raccontare: dal giovane scartato dai Gunners ai vertici del calcio mondiale, Kane è sinonimo di resilienza.

Giornalista pubblicista, appassionato di sport ma calcio e tennis restano un capitolo ineguagliabile. Ho capito che il calcio è una cosa seria quando ho pianto nel giorno in cui Del Piero ha smesso di giocare. Ho scoperto che dopo Federer e Nadal il tennis ha vita ancora lunga quando un giovanissimo italiano fulvo di 19 anni - era il 2020 - esultava a Sofia per la prima volta in carriera

Harry Kane è il nuovo re del calcio mondiale. A trentatré anni, l’attaccante del Bayern Monaco ha conquistato il Pallone d’Oro 2026, coronando una carriera costruita a suon di gol, sacrifici e attese lunghissime. Alle sue spalle si è lasciato due mostri sacri del calcio europeo come Kylian Mbappé e Lamine Yamal, riportando il prestigioso riconoscimento in Inghilterra a venticinque anni dall’ultima vittoria di Michael Owen. Una consacrazione che racconta molto più del talento sotto porta: è la storia di un campione che ha saputo trasformare le delusioni in motivazioni, senza perdere la propria identità.

Il no dell’Arsenal e gli inizi difficili

Prima dei record e dei riconoscimenti internazionali, per Kane c’è stato anche un rifiuto difficile da dimenticare. Cresciuto calcisticamente nei Ridgeway Rovers, nella zona orientale di Londra, il centravanti inglese ha sostenuto un periodo di prova all’Arsenal, senza però convincere il club londinese. I Gunners decisero di non puntare su di lui, giudicandolo non abbastanza promettente. Una bocciatura che, con il senno di poi, assume il sapore di un’occasione mancata clamorosa e la strada verso il grande calcio, però, non è stata immediata: nel 2011 l’inglese ha mosso i primi passi da professionista con il Leyton Orient, prima di affrontare una serie di esperienze utili per maturare. Anche i prestiti hanno contribuito alla sua crescita, permettendogli di accumulare minuti, fiducia e gol.

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Tottenham, dieci anni da protagonista senza trofei

Il Tottenham è stato il capitolo più lungo e significativo della prima parte della sua carriera. Dal 2013 al 2023, Kane ha indossato la maglia degli Spurs diventandone il simbolo e uno degli attaccanti più temuti della Premier League. Il bilancio parla di 280 reti, numeri che lo hanno consacrato tra i migliori bomber della storia del club. Eppure, proprio durante quegli anni è maturata la contraddizione che ha accompagnato a lungo la sua carriera: segnare tantissimo senza riuscire a sollevare un trofeo con la propria squadra. Kane ha conquistato per tre volte il titolo di capocannoniere della Premier League e nel 2018 si è laureato miglior marcatore del Mondiale in Russia. Gli mancava, tuttavia, una vittoria collettiva capace di dare una dimensione ancora più grande ai suoi successi individuali.

Bayern Monaco, la svolta che cambia tutto

Nel 2023, a 30 anni, Kane ha scelto di lasciare Londra per trasferirsi al Bayern Monaco. Un cambiamento importante, che gli ha permesso di confrontarsi con un nuovo campionato e con una squadra abituata a competere per ogni obiettivo. Ma la capacità di adattamento dell’inglese si è rivelata immediata: il suo istinto realizzativo è rimasto intatto, mentre alla produzione offensiva si è aggiunta finalmente la possibilità di vincere. La stagione 2025-2026 è stata quella della consacrazione definitiva. Kane ha realizzato 73 gol complessivi tra club e nazionale in tutte le competizioni, conquistando il Pallone d’Oro e il premio di miglior attaccante dell’anno. Con il club tedesco ha contribuito alla conquista del campionato tedesco e del treble nazionale, diventando anche capocannoniere della Bundesliga per la terza stagione consecutiva. In Champions League ha firmato 14 reti, accompagnando i bavaresi fino alle semifinali. Numeri che spiegano perché la giuria internazionale abbia scelto proprio lui.

Katie Goodland e una famiglia lontana dai riflettori

Fuori dal campo, Kane ha sempre mantenuto un profilo discreto. La sua storia sentimentale è legata a Katie Goodland, conosciuta quando entrambi frequentavano la scuola a Londra, una relazione nata in adolescenza e culminata nel matrimonio celebrato nel 2019, lontano dalle dinamiche più appariscenti del mondo dello spettacolo. La coppia ha quattro figli: Ivy, Vivienne, Louis ed Henry e per Harry Kane la famiglia rappresenta un punto fermo nella vita del centravanti, che preferisce tenere la sfera privata al riparo dal clamore mediatico. Oltre al calcio, tra le sue passioni ci sono il golf e il football americano, interessi che completano il ritratto di un campione poco incline a cercare attenzione al di fuori del terreno di gioco.

Il Pallone d’Oro come premio alla perseveranza

La vittoria di Kane assume un significato particolare proprio per il percorso che l’ha preceduta. Il ragazzo scartato dall’Arsenal, diventato una leggenda del Tottenham senza riuscire a vincere con gli Spurs, ha trovato in Germania il contesto ideale per trasformare il proprio talento in successi di squadra. E in questo splendido contesto si inserisce il premio del Pallone d’Oro 2026, che è il riconoscimento di una stagione straordinaria, ma anche il simbolo di una carriera nella quale la costanza ha finito per fare la differenza. Insomma a trentatré anni, l’attaccante inglese entra così nella storia del calcio del suo Paese, diventando il quinto vincitore inglese del premio dopo Stanley Matthews, Bobby Charlton, Kevin Keegan e Michael Owen. Una rivincita sportiva che dimostra come il talento, quando è accompagnato da lavoro e determinazione, possa trovare la propria consacrazione anche dopo anni di attesa.