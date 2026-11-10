Harry Kane, il Pallone d’oro snobbato: i colleghi lo mettono al quinto posto dopo Mbappé, Yamal e Haaland

Appena incoronato miglior calciatore del mondo, l'attaccante del Bayern Monaco incassa una bocciatura dai colleghi: nella squadra ideale votata non è lui primo

Harry Kane è il Pallone d’Oro, ma non il preferito dei suoi colleghi. A pochi giorni dalla conquista del riconoscimento individuale più prestigioso del calcio mondiale, l’attaccante inglese deve fare i conti con una sorpresa decisamente amara: nella FIFPRO World 11 del 2026, la formazione ideale votata direttamente dai calciatori professionisti, non trova posto neppure in attacco. Un verdetto che fa rumore e apre una curiosa frattura tra il giudizio della stampa internazionale e quello di chi condivide quotidianamente il terreno di gioco con i protagonisti del calcio mondiale.

Kane quinto, davanti a lui Mbappé, Yamal, Haaland e Messi

A rendere ancora più clamorosa l’esclusione è il risultato ottenuto dall’inglese nelle votazioni. Kane ha raccolto solo il 27,6% delle preferenze, chiudendo al quinto posto nella graduatoria degli attaccanti. Davanti a lui Kylian Mbappé, che ha conquistato il 46% dei voti, Lamine Yamal con il 37,4%, Lionel Messi con il 29,5% ed Erling Haaland con il 28,4%.

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Il centravanti del Bayern Monaco è rimasto fuori dalla formazione ideale nonostante un rendimento realizzativo di altissimo livello: a beffarlo è stato soprattutto Haaland di appena 0,8 punti percentuali di differenza, una distanza minima che ha comunque premiato il norvegese.

Quasi 20mila calciatori al voto

La FIFPRO World 11 non è una semplice classifica stilata da giornalisti o addetti ai lavori. A scegliere gli undici migliori della stagione sono stati direttamente i calciatori professionisti, attraverso una votazione che ha coinvolto 19.806 giocatori provenienti da tutto il mondo. Una platea ampia, chiamata a esprimere il proprio giudizio sui colleghi dopo aver condiviso una stagione di competizioni e confronti internazionali.

La formazione del 2026 presenta inoltre una particolarità tattica: il modulo scelto è un audace 3-3-4, con ben quattro giocatori offensivi. Eppure, nemmeno questa disposizione particolarmente generosa con gli attaccanti ha permesso a Kane di conquistare un posto. Il quartetto offensivo è composto da Mbappé, Yamal, Messi – che ha snobbato l’evento – e Haaland.

Due verdetti, due modi diversi di giudicare il calcio

Il contrasto tra il Pallone d’Oro e la FIFPRO World 11 è il vero elemento che rende la vicenda interessante: si tratta di due votazioni differenti, con criteri e platee diverse. Il Pallone d’Oro viene assegnato da una giuria di giornalisti, mentre la FIFPRO World 11 nasce dalle preferenze dei calciatori stessi.

Per Kane resta la soddisfazione di aver conquistato il premio individuale più ambito, diventando il primo inglese a vincerlo dopo Michael Owen nel 2001.

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