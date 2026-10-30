- Nome: Autodromo Hermanos Rodriguez
- Località: Città del Messico (Messico)
- Coordinate geografiche: 19°24′15.11″N 99°05′19.49″W
- Lunghezza del circuito: 4,303 km
- Giri previsti: 71
- Lunghezza gran premio 2026: 305,354 km
- Curve totali: 17
- Curve a destra: 11
- Curve a sinistra: 6
- Senso di marcia: orario
- Anno di costruzione: 1986, attuale tracciato 2015
- Record della pista: 1’17″774 stabilito da Valtteri Bottas (Mercedes) nel 2021
- Competizioni per cui è usato: F1, Nascar
- Note: il circuito è dedicato ai fratelli Pedro e Ricardo Rodriguez, due celebrità locali. Ricardo morì su questa pista nel 1962
- Il circuito è a oltre 2.200 metri d’altitudine: l’aria rarefatta incide molto sulla aerodinamica e sulle prestazioni dei motori.
FAQ
- Quanto è lungo il circuito Hermanos Rodriguez?
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4,303 km
- Quanti giri sono previsti al Gp di Messico?
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71
- Quanti km è lungo il Gp del Messico di F1?
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305,354 km