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Hermanos Rodriguez, le caratteristiche del circuito di Città del Messico dove si corre il Gp del Messico

Video scheda sulla pista di Città del Messico: lunghezza, geolocalizzazione, numero di curve a destra e a sinistra, senso di marcia e curiosità

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Redazione

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  • Nome: Autodromo Hermanos Rodriguez
  • Località: Città del Messico (Messico)
  • Coordinate geografiche: 19°24′15.11″N 99°05′19.49″W
  • Lunghezza del circuito: 4,303 km
  • Giri previsti: 71
  • Lunghezza gran premio 2026: 305,354 km
  • Curve totali: 17
  • Curve a destra: 11
  • Curve a sinistra: 6
  • Senso di marcia: orario
  • Anno di costruzione: 1986, attuale tracciato 2015
  • Record della pista: 1’17″774 stabilito da Valtteri Bottas (Mercedes) nel 2021
  • Competizioni per cui è usato: F1, Nascar
  • Note: il circuito è dedicato ai fratelli Pedro e Ricardo Rodriguez, due celebrità locali. Ricardo morì su questa pista nel 1962
  • Il circuito è a oltre 2.200 metri d’altitudine: l’aria rarefatta incide molto sulla aerodinamica e sulle prestazioni dei motori.

FAQ

Quanto è lungo il circuito Hermanos Rodriguez?

4,303 km

Quanti giri sono previsti al Gp di Messico?

71

Quanti km è lungo il Gp del Messico di F1?

305,354 km

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