Il n°245 ATP ha condiviso attraverso un lungo post su Instagram il periodo buio da lui affrontato negli scorsi anni, nella speranza di accrescere l'attenzione sulla salute mentale

Attraverso un post pubblicato sul proprio profilo Instagram Leandro Riedi, tennista svizzero di 24 anni, ha voluto raccontare le enormi difficoltà da lui attraversate negli ultimi anni, rivelando anche il punto più basso toccato due anni fa, quando arrivò a pensare di togliersi la vita. Un lungo messaggio per raccontare la propria esperienza e accrescere l’attenzione attorno alla salute mentale per aiutare tutte le persone che stanno attraversando un periodo difficile e che in esso rischiano di sentirsi sole.

Chi è Leandro Riedi

Nato a Frauenfeld nella Svizzera tedesca il 27 gennaio del 2002, Riedi è un giocatore destrorso dal rovescio bimane, un tempo considerato uno dei prospetti più interessanti del panorama elvetico visti i suoi importanti risultati ottenuti a soli vent’anni quando era andato vicino all’ingresso in top-100 grazie ai due successi a livello Challenger nel 2022 e all’importante vittoria ottenuta l’anno successivo sull’allora n°6 Holger Rune in occasione della Hopman Cup.

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A frenare l’ascesa di Leandro ci hanno pensato però vari infortuni che lo hanno obbligato a operazioni e a crolli nel ranking, dove nel 2025 era addirittura uscito dalla top-500. Il suo risultato più importante ottenuto finora è senza dubbio il quarto turno raggiunto lo scorso allo US Open da n°435 al mondo e che gli permise di raggiungere il suo best ranking di n°116 nel 2026, quando purtroppo un altro infortunio lo ha obbligato a saltare tutta la seconda parte di stagione e crollare nuovamente al n°245.

L’incubo di Riedi e l’appello sulla salute mentale

Insomma, una carriera costellata da varie difficoltà. Ma la partita più difficile Riedi l’ha giocata fuori dal campo, come ha raccontato lui stesso in un racconto senza filtri sulle difficoltà affrontate negli ultimi anni e che ha voluto condividere per accrescere l’attenzione attorno alla salute mentale: “21 giugno 2024. Un giorno che non dimenticherò mai. Quel giorno, la mia vita è cambiata per sempre. Sono arrivato al punto di tentare di togliermi la vita. Non voglio entrare nei motivi o nei dettagli, ma voglio parlarne perché la salute mentale merita molta più attenzione. Per molto tempo ho lottato contro l’ansia, gli attacchi di panico e una battaglia interiore che la maggior parte delle persone intorno a me non riusciva a vedere. Grazie al miglior aiuto professionale che potessi mai sperare di ricevere, al sostegno delle persone a me più care e a un grande lavoro su me stesso, ho lentamente ritrovato la strada per tornare indietro”.

La rinascita e la speranza di Riedi

Per fortuna oggi Leandro è riuscito a mettersi quel momento buio alle spalle, senza però volerlo cancellare, ma anzi, decidendo di condividerlo comunque con il mondo, nella speranza che la sua esperienza possa essere d’aiuto a persone che magari si ritrovano nella stessa situazione nella quale si era trovato lui: “Oggi sono incredibilmente orgoglioso di poter dire che quei pensieri sono scomparsi. Sono sinceramente felice, grato per la mia vita ed entusiasta del futuro. Questa esperienza ha cambiato la mia prospettiva su tutto. Ho imparato che le vittorie e il successo non significano molto se non stai bene con te stesso. La mia salute, la mia felicità e la mia vita verranno sempre al primo posto. Naturalmente, la vita presenta ancora delle battaglie. Il mio corpo mi ha messo a dura prova nel corso degli anni, con diversi interventi chirurgici, infortuni e ricadute. Ci sono ancora delle sfide da affrontare, sia fisiche che mentali, ma oggi so quanto sia importante prendermi cura di me stesso e chiedere aiuto quando ne ho bisogno.

Il 21 giugno 2024 sarà per sempre una data che porterò con me. Non la dimenticherò mai. Trovare la via d’uscita è stata una delle cose più difficili che abbia mai dovuto fare. Sono incredibilmente orgoglioso di quanto lontano sono arrivato. Non lo condivido per suscitare compassione. Lo condivido perché se anche una sola persona leggerà queste righe e capirà di non essere sola, allora ne sarà valsa la pena. Se stai attraversando un momento difficile, parlane con qualcuno. Rivolgiti alle persone a te più vicine. Chiedi aiuto a un professionista. Non c’è nulla di cui vergognarsi nel chiedere aiuto. Sono la prova vivente che le cose possono migliorare. Non sei solo, Lele”.