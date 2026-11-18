Il centravanti del Napoli racconta il faccia a faccia con il bomber del Manchester City durante Danimarca-Norvegia. Tra provocazioni, spintoni e accuse, non è mancato il botta e risposta.

Due bomber, un duello senza esclusione di colpi e una rivalità che va ben oltre i novanta minuti. Danimarca-Norvegia, terminata 3-2 in favore della nazionale di Erling Haaland, ha lasciato in eredità soprattutto un acceso confronto tra il centravanti del Manchester City e Rasmus Hojlund. I due si sono affrontati a viso aperto, arrivando anche alle mani, con tanto di spintoni e provocazioni reciproche. A raccontare i retroscena è stato proprio l’attaccante del Napoli, rinato in nazionale dopo il buio con gli azzurri, che nel dopo partita non ha risparmiato frecciate al collega.

Come è andata Danimarca-Norvegia

La sfida era cominciata nel segno del centravanti azzurro, autore del gol che aveva aperto le marcature per la Danimarca. La Norvegia, però, ha reagito trascinata dal suo uomo simbolo: Haaland ha trovato due volte la via della rete, compreso il calcio di rigore trasformato allo scadere e decisivo per il definitivo 3-2. Ma il risultato non racconta tutto quello che è successo sul terreno di gioco. Tra i due attaccanti la tensione è salita progressivamente, fino a trasformare una normale partita internazionale in un confronto personale.

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La versione di Hojlund

Il centravanti danese ha ricostruito l’episodio partendo da un contrasto avvenuto nella metà campo norvegese, poco dopo l’ora di gioco. Da lì sarebbe cominciato uno scambio di battute sempre più acceso, con Haaland che avrebbe ironizzato sulle qualità del rivale e sulla sua capacità di segnare contro avversari di alto livello.

“È iniziato tutto dopo un contrasto spalla a spalla nella loro metà campo, poco dopo l’ora di gioco. Avevo vinto, avevo stoppato palla, e lui è arrivato in ritardo. Niente di malevolo, solo un contrasto che l’arbitro lascia correre. Mentre ci alzavamo mi ha guardato e ha detto: ‘Se continui a correre così, un giorno potresti davvero segnare contro un vero attaccante’. Poi ha sorriso come se niente fosse. Gli ho risposto dritto: ‘Se continui a parlare così, un giorno potresti doverlo fare senza cinque giocatori di classe mondiale che ti servono la rete su un piatto d’argento’. È finita lì. Da quel momento, ogni volta che ci avvicinavamo, lui ci ricascava. Piccoli commenti, sguardi fugaci. Si comportava come se dovessi accettare che lui era l’attaccante scandinavo e il resto di noi era lì solo per fare numero.”

E ancora racconta Hojlund: “È quella la parte che mi dà fastidio. Non i gol, non i trofei. Ne segna una quantità assurda, lo sanno tutti. Ma a un certo punto ha deciso che questo lo rende il re dei centravanti scandinavi. Nella sua testa, nessuno di noi è nemmeno paragonabile. Lo vedi dal modo in cui si comporta. Come se il resto di noi dovesse essere grato solo per condividere lo stesso campo con lui. Giocare nel Manchester City e segnare 30-40 gol a stagione è speciale. Non glielo tolgo. Ma non ti rende automaticamente un attaccante più completo di tutti gli altri. Ti rende l’attaccante che riceve più occasioni nella squadra migliore del pianeta. Sono due cose diverse. Ho giocato contro di lui abbastanza per sapere cosa fa bene e cosa no. I numeri non cambiano questo“.

Hojlund rivendica il proprio percorso

La polemica non si è fermata alle differenze tecniche tra i due. Hojlund ha voluto soprattutto respingere l’idea che dietro le sue parole ci sia gelosia per i numeri e i successi del norvegese. Il danese riconosce il valore di Haaland, ma non accetta che i suoi risultati possano diventare una ragione per sentirsi superiore agli altri attaccanti.

“La gente dirà che sono invidioso, non è così. Ho il mio percorso. Voglio essere la versione migliore di me stesso, non una versione peggiore di Erling Haaland. È questa la differenza. Sembra che lui pensi che tutti gli altri debbano misurarsi con lui. Io no. Mi guarderebbe ancora dall’alto in basso se fossimo nella stessa situazione e nella stessa squadra? Non lo so. Forse. Ma al momento non deve scoprirlo. I gol e i premi individuali non ti danno il diritto di parlare agli altri attaccanti come se fossero inferiori a te“.

La replica di Haaland: “Può versare ancora più lacrime”

Dal canto suo, il centravanti del Manchester City ha offerto una ricostruzione differente dell’accaduto. Secondo il norvegese Haaland, sarebbe stato Hojlund a provocarlo dopo i primi due gol della Danimarca, sottolineando il dominio della propria nazionale. Una situazione che avrebbe fatto perdere la pazienza a Haaland, fino al contatto fisico tra i due.

“Dopo che loro hanno segnato due gol, lui si avvicina a me e dice: ‘Oggi ti stiamo dominando come abbiamo fatto con il Portogallo’, e ovviamente ero furioso per come la nostra difesa ha giocato nella fase di costruzione. Si avvicina di nuovo e dice: ‘Amico, stasera non segni’. Mi sono arrabbiato e gli ho detto che anche se vincono stasera, lui non potrà mai ottenere quello che ho raggiunto io come giocatore. Si è arrabbiato di nuovo e mi ha spinto sul petto, e io l’ho spinto più forte, tutti sono accorsi e siamo passati oltre. Mi avvicino e gli dico che la partita non era ancora finita e che poteva essere lui a piangere alla fine. Sono contento che abbiamo vinto stasera, può versare ancora più lacrime se ricorda il nostro litigio“.

Hojlund fenomeno con la Danimarca, meno incisivo a Napoli

E mentre in Nazionale continua a dimostrare tutto il proprio potenziale, a Napoli il rendimento di Hojlund è decisamente meno brillante. Il confronto tra le due esperienze è diventato uno degli argomenti più discussi in casa azzurra. Con la Danimarca, Hojlund ha raggiunto quota sei reti in altrettante partite di Nations League. Con la maglia del Napoli, invece, il bottino in campionato è fermo a tre gol in dieci presenze, senza ancora trovare la via della rete nelle quattro apparizioni in Champions League.

Il rendimento altalenante del centravanti ha inevitabilmente riacceso il dibattito sulle responsabilità di Massimiliano Allegri. Una parte della critica individua proprio nel sistema di gioco del tecnico toscano il principale ostacolo alla crescita realizzativa del danese. Il Napoli produce meno occasioni offensive rispetto a quanto servirebbe e spesso non riesce a mettere il proprio numero nove nelle condizioni ideali per colpire.

Non è soltanto una questione di gol. Anche Lorenzo Lucca e Giovane sono ancora a secco in campionato, alimentando le discussioni sulla gestione del reparto offensivo e le difficoltà degli attaccanti allenati da Allegri, già emerse nella precedente esperienza al Milan, sono tornate d’attualità.