Dopo più di un anno dal suo licenziamento da Red Bull Christian Horner resta ancora lontano dalla F1. L'ex team principal non vuole lanciarsi nel primo progetto che passa, ma ora anche lui ammette di non essere certo di poter rientrare

È passato più di un anno dal licenziamento di Christian Horner da parte della Red Bull: abbastanza tempo per ottemperare all’obbligo minimo del gardening, ovvero di quel periodo che intercorre tra la guida di una scuderia ad un’altra (o anche all’interno di essa come ingegnere o progettista) per evitare che i dati sensibili del precedente team si trasferiscano assieme a chi li conosce. Eppure da quel 9 luglio 2025 l’ex team principal della scuderia che ha guidato per vent’anni e lungo numerosi successi in F1 non ha trovato ancora sistemazione.

Horner: “Non voglio un progetto tanto per partecipare in F1”

D’altronde, il diretto interessato l’aveva detto di recente: qualora tornasse nel Mondiale, lo farebbe con un progetto vincente e “non per partecipare”. Il blasone di Horner (8 titoli mondiali con i piloti e 6 nei costruttori nel suo ventennio alla Red Bull) non gli permette di impegnarsi con realtà di scarse ambizioni o che non abbiano comunque i mezzi per poter raggiungere obiettivi di notevole portata.

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Eppure sembra che ultimamente lo stesso britannico non sia convintissimo del rientro in F1. Se è solo tattica o c’è un fondo di verità non è dato saperlo, ma intanto a The Athletic Horner ha affermato testuale: “Tornare? Ad essere sincero non ne sono tanto sicuro”. E ha ribadito: “Deve trattarsi di un progetto entusiasmante, non di una roba qualsiasi”.

Il parallelo con il progetto della power unit Red Bull

Un progetto come è stato quello di Red Bull, in particolare la realizzazione di un proprio motore anziché affidarsi ad un fornitore. Quello che ha determinato la nascita della power unit (con il contributo di Ford) in uso da questa stagione e definita dalla FIA “la migliore” della griglia.

Un progetto su cui ha lavorato Horner da team principal, prima del licenziamento. “Riuscire in cinque anni a creare da zero quel motore – ha proseguito – fino ad arrivare, nella sua prima stagione, ad avere quello più potente della griglia secondo la FIA, è qualcosa che nessuno pensava fosse possibile. È andato oltre le nostre aspettative”.

Quindi, un rientro in F1 per l’ex team principal deve essere sulla falsariga di quanto ha vissuto negli ultimi anni, e non si parla solo di successi sportivi, ma anche di coinvolgimento attivo nella vita e nella gestione della squadra. Horner non ha mai fatto mistero di voler coprire un ruolo di primo piano tramite una partecipazione azionaria, occupando una posizione influente.

La smentita sulla Ferrari e le altre voci poi rivelatesi infondate sul ritorno in F1

È il motivo per cui la favoleggiata pista Ferrari degli scorsi mesi si è scontrata poi con la realtà dei fatti. Il britannico, oltre a spiegare meglio il senso delle sue parole al Times del settembre scorso e aver chiarito il fatto che Maranello non rientrava nei suoi sogni, anche desiderando l’idea di poter approdare al Cavallino comunque non ci sarebbe stato nulla da fare, giacché non ci sono quote in vendita da parte della Ferrari.

Quindi cosa resta ad Horner? Quest’anno c’è stato il tentativo di entrare in Alpine con il potenziale acquisto del 24% delle quote appartenenti al fondo Otro Capital, ma l’operazione lo scorso settembre si è risolta con un nulla di fatto e il fondo ha destinato la proprie quote ad un investitore statunitense.

Si era parlato poi di un’apertura di un canale di comunicazione tra Horner e BYD, colosso cinese dell’automotive che sta dominando il mercato mondiale delle elettriche e non solo e che punterebbe ad un ruolo di primo piano nella F1, magari anche come dodicesimo team della griglia. Tuttavia queste interlocuzioni informali non hanno avuto per ora degli esiti di alcun tipo. È caduta poi anche la pista Cadillac, con il responsabile Dan Towriss che ha negato la possibilità che Horner possa unirsi al loro. L’ex team principal di Red Bull, insomma, rimane ancora ben lontano dalla F1.