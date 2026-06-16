SERIE A
Sarà la Champions dei romantici
La Roma torna in Champions, il Como incanta e per la prima volta dal 1992 Milan e Juventus restano fuori dall’Europa che conta.
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Blackout improvvisi, attacco che non decolla e squadra senza leader: il derby arriva come ultimo bivio di una stagione incompiuta
COPPA ITALIA
Mercato bloccato, contestazione, addii e infortuni: eppure Sarri era ad un passo dall’impresa
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Tra VAR e Procura. Arbitri, accuse e archiviazioni: cosa sta succedendo davvero
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L'olandese della Roma irrompe a stagione in corso e sfida Lautaro nella corsa al titolo di capocannoniere.
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Conte manda segnali all’Italia e il Napoli apre: la pista Nazionale si riaccende
MONDIALI
Una visione ignorata, un sistema immobile, un paese che guarda il Mondiale dalla tv
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Energia, cambi giusti e qualità dei giovani, ma serve più lucidità nei momenti chiave
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In Italia crescere bene, senza rumore, sembra ancora il difetto più grande
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Prestito low cost, rendimento immediato: Boga si candida tra i colpi più riusciti del mercato invernale
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Il Milan vince entrambi i derby per la prima volta dal 2010. E in panchina c’è sempre lui: Allegri
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Classifica corta. Pressione altissima. Recuperi infiniti