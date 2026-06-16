SERIE A
Classifica senza errori arbitrali, il big match falsato del 7° turno
Come finirebbe la Serie A senza gli errori arbitrali? Un match condizionato nella 7ma giornata. Le squadre più penalizzate e quelle con più "aiutini".
Come finirebbe la Serie A senza gli errori arbitrali? Due partite condizionate nell'11mo turno. Le squadre più penalizzate e quelle con più "aiutini".
SERIE A
Come finirebbe la Serie A senza gli errori arbitrali? Un match condizionato nella 7ma giornata. Le squadre più penalizzate e quelle con più "aiutini".
SERIE A
Come finirebbe la Serie A senza gli errori arbitrali? Due le partite condizionate nel 6° turno. Le squadre più penalizzate e quelle con più "aiutini".
SERIE A
Come finirebbe la Serie A senza gli errori arbitrali? Un match condizionato anche nel 5° turno. Le squadre più penalizzate e quelle con più "aiutini".
SERIE A
Come finirebbe la Serie A senza gli errori arbitrali? Un match condizionato anche nel 4° turno. Le squadre più penalizzate e quelle con più "aiutini".
SERIE A
Come finirebbe la Serie A senza gli errori arbitrali? Prime sviste determinanti nel 3° turno. Le squadre più penalizzate e quelle con più "aiutini".
SERIE A
Come finirebbe la Serie A senza gli errori arbitrali? Polemiche anche nel secondo turno. Le squadre più penalizzate e quelle con più "aiutini".
SERIE A
Come finirebbe la Serie A senza gli errori arbitrali? Subito polemiche già nel primo turno. Le squadre più penalizzate e quelle con più "aiutini".
SERIE A
Come sarebbe finita la Serie A senza gli errori arbitrali? Verdetti davvero sorprendenti. Scopri le squadre più penalizzate e quelle con più "aiutini".
SERIE A
Come finirebbe la Serie A senza gli errori arbitrali? Polemiche anche nel penultimo turno. Scopri le squadre più penalizzate e quelle con più "aiutini".
SERIE A
Come finirebbe la Serie A senza gli errori arbitrali? Polemiche anche nel terzultimo turno. Scopri le squadre più penalizzate e quelle con più "aiutini".
SERIE A
Come finirebbe la Serie A senza errori arbitrali? Polemiche anche nel quartultimo turno. Scopri le squadre più penalizzate e quelle con più "aiutini".
SERIE A
Come finirebbe la Serie A senza errori arbitrali? Polemiche e pasticci anche nella 34ma giornata, in pieno caos Rocchi. Le squadre più penalizzate e quelle con più "aiutini".
SERIE A
Come finirebbe la Serie A senza errori arbitrali? Polemiche e pasticci anche nella 33ma giornata. Scopri le squadre più penalizzate e quelle con più "aiutini".
SERIE A
Come finirebbe la Serie A senza errori arbitrali? Polemiche e pasticci anche nella 32ma giornata. Scopri le squadre più penalizzate e quelle con più "aiutini".
SERIE A
Come finirebbe la Serie A senza errori arbitrali? Polemiche e pasticci anche nella 31ma giornata. Scopri le squadre più penalizzate e quelle con più "aiutini".
SERIE A
Come finirebbe la Serie A senza errori arbitrali? Polemiche e pasticci anche nella 30ma giornata. Scopri le squadre più penalizzate e quelle con più "aiutini".
SERIE A
Come finirebbe la Serie A senza errori arbitrali? Polemiche e pasticci anche nella 29ma giornata. Scopri le squadre più penalizzate e quelle con più "aiutini".
SERIE A
Come finirebbe la Serie A senza errori arbitrali? Polemiche e pasticci anche nella 27ma giornata. Scopri le squadre più penalizzate e quelle con più "aiutini".
SERIE A
Come finirebbe la Serie A senza errori arbitrali? Polemiche e pasticci anche nella 27ma giornata. Scopri le squadre più penalizzate e quelle con più "aiutini".
SERIE A
Come finirebbe la Serie A senza errori arbitrali? Polemiche roventi nella 26ma giornata, si lamentano tutti. Le squadre più penalizzate e quelle con più "aiutini".