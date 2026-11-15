Il Bari esulta, Foggia ko nel derby. Il Brescia non si ferma più, impresa del Gubbio

Le Rondinelle agganciano il Cittadella in vetta al Girone A. Il Bari supera il Foggia 3-2, mentre il Gubbio sorprende il Grosseto e torna al successo dopo oltre due mesi.

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

Il sabato di Serie C regala gol, emozioni e risultati importanti nella corsa ai rispettivi obiettivi stagionali. Nel Girone A prosegue la marcia del Brescia, che supera l’Albinoleffe nel finale e raggiunge momentaneamente il Cittadella in testa alla classifica. Nel Girone B spicca l’impresa del Gubbio, capace di interrompere un lungo digiuno di vittorie battendo il Grosseto terzo in classifica. Nel raggruppamento meridionale, invece, il Bari si aggiudica il derby pugliese contro il Foggia, ritrovando i tre punti dopo un mese. Successi importanti anche per Trento, Vis Pesaro e Casarano, in una giornata caratterizzata da diverse sfide ricche di reti e colpi di scena.

Brescia, vittoria al fotofinish: agganciato il Cittadella

Non si ferma la corsa del Brescia, che conquista la quarta vittoria consecutiva e si prende almeno per una notte la vetta del Girone A. Le Rondinelle superano 2-1 l’Albinoleffe nel derby lombardo, grazie alla rete di capitan Balestrero al 90′, dopo che Marras aveva sbloccato il risultato al 42′ e Mandelli aveva ristabilito la parità al 50′. Un altro successo in extremis per la squadra di Corini, che aveva già trovato tre punti al 97′ contro l’Arzignano grazie al rigore di Rizzo Pinna. Con questo risultato il Brescia sale a quota 31 e aggancia il Cittadella, impegnato domenica contro la Folgore Caratese. Resta in scia anche il Trento, che passa 2-1 sul campo del Lumezzane con Benedetti a segno nel recupero.

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Gubbio, colpo contro il Grosseto: Vis Pesaro travolgente

La sorpresa del Girone B arriva dal Gubbio, che supera 3-2 il Grosseto e interrompe una serie negativa che sembrava non avere fine. Gli umbri, reduci da otto sconfitte nelle ultime nove partite e senza vittorie dal 12 settembre, trovano tre punti pesantissimi contro la terza forza del campionato. Minta e Meconi rispondono alle reti di Gaddini e Ciraudo, prima che Ghirardello firmi nella ripresa il gol decisivo. Il Gubbio sale così a 11 punti, al quartultimo posto, mentre per il Grosseto arriva la seconda sconfitta consecutiva. Torna a sorridere anche la Vis Pesaro, che travolge 4-2 la Pianese con una tripletta di Konate e un gol di Bailo, interrompendo un digiuno di successi lungo un mese e mezzo. Finisce invece 0-0 la sfida tra Reggiana e Livorno, entrambe a quota 21 punti.

Bari, il derby è biancorosso: Foggia battuto 3-2

Il Bari si aggiudica il derby pugliese contro il Foggia, imponendosi 3-2 al termine di una partita ricca di emozioni. I rossoneri partono forte e passano in vantaggio al 4′ con Del Sole, ma la reazione dei padroni di casa è immediata. Tra il 22′ e il 31′ arrivano le reti di Mantovani, Mendicino e Butic, che ribaltano completamente il risultato e portano il Bari sul 3-1. La partita sembra indirizzata, ma nel recupero Seck accorcia le distanze con un colpo di testa e riaccende le speranze del Foggia. Gli ultimi minuti sono di sofferenza per i biancorossi, che riescono comunque a difendere il vantaggio e a conquistare tre punti preziosi. La squadra di Rastelli torna così a vincere dopo un mese e consolida il secondo posto, portandosi a sei lunghezze dal Potenza.

Casarano, vittoria sul Picerno: tutti i risultati e i marcatori

Nel Girone C sorride anche il Casarano, che supera 3-1 il Picerno e conquista un successo importante nella lotta per allontanarsi dalle zone basse della classifica. Protagonista assoluto Patierno, autore di una doppietta e di un’autorete: dopo il vantaggio iniziale al 24′, arriva il momentaneo pareggio del Picerno al 45’+1′, prima del nuovo sorpasso firmato da Grandolfo e della seconda rete personale dell’attaccante al 69′. Il Casarano sale così a un solo punto dal Picerno, decimo a quota 19. Nel Girone A, oltre ai successi di Brescia e Trento, spicca il 3-3 tra Renate e Desenzano, con Anelli e Santini autori di una tripletta a testa e quest’ultimo a segno su rigore al 95′. L’Arzignano supera 3-2 l’Alcione Milano, mentre Carpi e Giana Erminio pareggiano 1-1. Completano il quadro del sabato di Serie C i risultati di Reggiana-Livorno 0-0 e Vis Pesaro-Pianese 4-2 nel Girone B.

I risultati girone per girone:

GIRONE A

Albinoleffe-Brescia 1-2

Marcatori: 42’ Marras (B), 50’ Mandelli (A), 90’+1’ Balestrero (B)

Marcatori: 42’ Marras (B), 50’ Mandelli (A), 90’+1’ Balestrero (B) Arzignano-Alcione Milano 3-2

Marcatori: 17’ Lakti (AR), 40’ Mattioli (AR), 45’+4’ Morselli (AM), 54’ Palombi (AM), 69’ Moretti (AR)

Marcatori: 17’ Lakti (AR), 40’ Mattioli (AR), 45’+4’ Morselli (AM), 54’ Palombi (AM), 69’ Moretti (AR) Renate-Desenzano 3-3

Marcatori: 17’ Anelli (R), 41’ Anelli (R), 52’ Santini (D), 55’ Santini (D), 80’ Anelli (R), 90’+5’ Santini (D)

Marcatori: 17’ Anelli (R), 41’ Anelli (R), 52’ Santini (D), 55’ Santini (D), 80’ Anelli (R), 90’+5’ Santini (D) Carpi-Giana Erminio 1-1

Marcatori: 51’ Sall (C), 54’ Ballabio (G)

Marcatori: 51’ Sall (C), 54’ Ballabio (G) Lumezzane-Trento 1-2

Marcatori: 45’+6’ Accornero (T), 69’ Boffelli (L), 90’+1’ Benedetti (T)

GIRONE B

Reggiana-Livorno 0-0

Vis Pesaro-Pianese 4-2

Marcatori: 19’ Fabrizi (P), 37’ Konate (VP), 39’ Bailo (VP), 43’ Konate (VP), 59’ Ercolani (P), 72’ Konate (VP)

Marcatori: 19’ Fabrizi (P), 37’ Konate (VP), 39’ Bailo (VP), 43’ Konate (VP), 59’ Ercolani (P), 72’ Konate (VP) Gubbio-Grosseto 3-2

Marcatori: 12’ Minta (GU), 19’ Gaddini (GR), 21’ Meconi (GU), 29’ Ciraudo (GR), 68’ Ghirardello (GU)

GIRONE C