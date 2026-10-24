Il Bari resta nella palude, crisi senza fine per l’Ostiamare di De Rossi

I biancorossi non vanno oltre il pareggio contro la Casertana e rischiano di perdere il secondo posto. In Serie C sorride il Pescara, l’Ostiamare incassa un’altra sconfitta.

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

Il venerdì dell’undicesima giornata di Serie C regala risultati importanti per gli equilibri dei gironi B e C, con punti pesanti in palio sia nella corsa alla promozione sia nella lotta per risalire la classifica. Nel girone C il Bari pareggia 1-1 sul campo della Casertana e manca l’occasione di avvicinarsi alla vetta, mentre il Potenza viene fermato sul 2-2 dall’Altamura. Nel girone B la scena è tutta per il Pescara, capace di ribaltare il Perugia in appena tre minuti nella ripresa. Prosegue anche il momento positivo del Vado, che passa per 2-1 sul campo dell’Ostiamare. Per la formazione di casa arriva un’altra battuta d’arresto, mentre il Pineto supera il Gubbio e aggrava la crisi degli umbri.

Bari, un altro pareggio: il Potenza resta a +5

Il Bari non riesce a ritrovare la vittoria e deve accontentarsi di un punto nella trasferta contro la Casertana. Dopo un primo tempo senza reti, sono i padroni di casa a sbloccare il risultato al 47’ con Manconi, autore di una conclusione al volo di destro dal limite dell’area. Per l’attaccante si tratta dell’ottavo gol in campionato, un bottino che gli permette di confermarsi capocannoniere del girone. La risposta dei biancorossi arriva al 67’, quando Gomez firma l’1-1 e ristabilisce l’equilibrio. Il pareggio porta il Bari a quota 21 punti, ma la squadra di Rastelli rischia di perdere il secondo posto, con il Sorrento che può superarla in caso di vittoria contro l’Inter U23. La situazione in vetta rimane invece invariata grazie al 2-2 tra Altamura e Potenza, con la capolista che conserva cinque punti di vantaggio sui pugliesi.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Potenza fermato dall’Altamura, finisce la striscia di vittorie

Il Potenza interrompe la propria serie di cinque successi consecutivi, ma evita la sconfitta grazie al pareggio in extremis contro l’Altamura. I padroni di casa passano in vantaggio già al 4’ con Rosafio, prima che Castorani ristabilisca la parità al 22’ trasformando un calcio di rigore. Nella ripresa è Mogentale, al 60’, a riportare avanti l’Altamura, che sembra poter infliggere alla capolista una battuta d’arresto pesante. La squadra di Tisci, però, non si arrende e trova il definitivo 2-2 all’83’ con Petrungaro, evitando così la seconda sconfitta stagionale. Il punto conquistato consente al Potenza di mantenere il primo posto con un margine rassicurante sul Bari. Per i biancorossi, invece, il pareggio della capolista rappresenta un’occasione mancata per ridurre ulteriormente il distacco.

Pescara, rimonta in tre minuti: Perugia ribaltato

Nel girone B il risultato più significativo della serata è quello ottenuto dal Pescara, che espugna il campo del Perugia con una rimonta costruita interamente nella ripresa. Gli umbri si portano avanti dopo appena un minuto grazie a Carriero, mettendo subito la partita in salita per gli abruzzesi. La reazione degli ospiti arriva al rientro dagli spogliatoi: Merola pareggia al 47’ e firma il sorpasso al 50’ su calcio di rigore, completando una doppietta decisiva nel giro di tre minuti. Il successo è il terzo nelle ultime quattro partite per il Pescara, che sale a 18 punti e raggiunge momentaneamente il quarto posto, a due lunghezze dal Ravenna secondo, atteso dalla sfida contro la Vis Pesaro. Il Perugia resta invece fermo a quota 16 e vede avvicinarsi il Vado, protagonista di un periodo decisamente positivo.

Vado in crescita, l’Ostiamare di De Rossi non si rialza

Continua il momento favorevole del Vado, che conquista una vittoria esterna per 2-1 contro l’Ostiamare e centra il quinto risultato utile consecutivo. La squadra ligure passa in vantaggio al 54’ con Di Munno, ma i padroni di casa reagiscono e trovano il pareggio al 68’ con Wade. Quando la partita sembra indirizzata verso un risultato di parità, è Ferro all’85’ a realizzare il gol che consegna i tre punti agli ospiti. La formazione ligure sale così in classifica grazie a una serie positiva composta da tre vittorie e due pareggi, avvicinandosi momentaneamente alla zona playoff. Per l’Ostiamare arriva invece un’altra delusione, con la squadra di De Rossi che non riesce a sfruttare il fattore campo per interrompere il proprio momento negativo. Nell’altra gara del girone B disputata venerdì, il Pineto supera il Gubbio per 1-0 grazie alla rete di Pellegrino al 23’. Per gli umbri si tratta della sesta sconfitta consecutiva, un dato che conferma le difficoltà della squadra allenata da Braglia.

I risultati in sintesi:

Girone B