Il campione olimpico di judo Teddy Riner si candida alle presidenziali francesi

Il judoka francese Teddy Riner annuncia la sua candidatura alle elezioni presidenziali francesi del 2027

Il judoka francese Teddy Riner annuncia la sua candidatura alle elezioni presidenziali francesi del 2027. Per cinque volte campione olimpico di judo, Teddy Riner è considerato un’icona dello sport francese. In un video pubblicato sui social, il trentasettenne originario di Guadalupa si rivolge ai francesi affermando: “Mi chiamo Teddy Riner e, oggi, ve lo dico guardandovi dritto negli occhi, mi candido alle elezioni presidenziali del 2027”. “Il combattimento ha sempre fatto parte di me. So cosa significa lottare, cadere e rialzarsi sempre”, aggiunge il grande sportivo ancora in ancora in attività, seduto davanti a una libreria, in camicia bianca e giacca scura. Un annuncio a sorpresa, a sei mesi dal voto per l’Eliseo.