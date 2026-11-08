Il Ceuta è come gli altri club: esonerato il tecnico che aveva sensibilizzato tutti sull'emergenza umanitaria

L'ennesima sconfitta e la pesantissima situazione in classifica hanno indotto il club di Liha Hypermotion a licenziare l'allenatore della promozione

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

La sconfitta per 3-0 subita ieri all’El Arcángel contro il Córdoba CF è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso per il Ceuta. La quinta sconfitta consecutiva ha innescato una decisione drastica e inevitabile all’interno del club: il Consiglio di Amministrazione del club ha deciso di sollevare José Juan Romero dall’incarico di allenatore della prima squadra. Romero era diventata un’icona in questi mesi per i suoi continui appelli di sensibilizzazione per l’emergenza umanitaria della città a causa del problema migranti: appelli e richiami continui in campo e fuori per chiedere aiuti ma non è bastato a salvare la sua panchina.

Il Ceuta è ultimo con 5 punti in classifica

La battuta d’arresto a Córdoba lascia la squadra in maglia bianca in fondo alla classifica con soli 5 punti, conquistati con una sola vittoria e un pareggio in questa stagione. La decisione, comunicata tramite un comunicato ufficiale, giunge dopo un inizio di stagione difficile per la squadra di Ceuta e segna l’addio del tecnico che ha guidato il club verso i suoi più grandi successi sportivie che ha fatto parlare in tutto il mondo della drammatica situazione della città.

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Il comunicato del club

Il club ha riconosciuto che questa decisione è stata “particolarmente difficile e dolorosa” a causa del forte legame tra José Juan Romero, la società e la città. Infatti, l’allenatore di Gerena è diventato una figura chiave nella crescita dell’AD Ceuta negli ultimi anni. “Insieme abbiamo vissuto momenti indimenticabili, superato ostacoli e soprattutto fatto la storia”, ha dichiarato il club nel suo messaggio di addio.

Il club ha inoltre sottolineato l’aspetto emotivo della sua partenza, che trascende le questioni puramente sportive. “José Juan non è solo un’altra persona che si trova sulla nostra panchina. È qualcuno che ci è molto caro, che ha sentito e difeso questa maglia come pochi altri. Per lui le porte del club “saranno sempre aperte”

Nonostante l’affetto e il riconoscimento dimostrati nei suoi confronti, il consiglio di amministrazione ritiene che l’attuale situazione della squadra renda necessario un cambio in panchina. Come spiegato dal club, i risultati e le prestazioni della squadra hanno portato a questa decisione, volta a cercare di dare una svolta alla stagione. “L’attuale situazione e i risultati della squadra ci portano a capire che è necessario un cambio di rotta per correggere l’inerzia della squadra”.

Si chiude un’era

Con la partenza di José Juan Romero, si conclude un’era indimenticabile per il Ceuta. Sotto la sua guida, il club ha consolidato un progetto vincente culminato nella storica promozione al calcio professionistico e nel successivo inserimento nella massima serie. Nei prossimi giorni verrà annunciato chi assumerà la guida tecnica per affrontare la difficile impresa di risollevare la squadra dall‘ultimo posto in classifica.