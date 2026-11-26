Dal 27 al 30 novembre, in occasione della 13a Giornata della Serie A Enilive e della 14a Giornata della Serie Bkt, il mondo del calcio scenderà in campo ancora una volta a fianco dell’Unicef con lo slogan ‘Io ci sono – Per ogni bambino’ per celebrare l’anniversario della Convenzione Onu sui diritti dell’Infanzia e dell’adolescenza. “Attraverso la preziosa collaborazione con il mondo del calcio, vogliamo sottolineare – ha affermato il presidente dell’Unicef Italia Stefania Radoccia – l’importanza dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza in questo importante anniversario: la Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza è stata approvata solennemente dalle Nazioni Unite il 20 novembre del 1989 ed è stata ratificata in Italia con legge n. 176. Lo slogan scelto per questa iniziativa ‘Io ci sono – Per ogni bambino’, è quanto mai attuale, con milioni di bambini che fuggono da guerre, violenze e disastri causati dalla crisi climatica”. Fonte: Unicef (NPK)