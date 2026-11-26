Il club partenopeo è vicinissimo all'acquisto di Cacciamani del Torino e del portiere brasiiliano Morisco: pronti 33 milioni per i due giocatori

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Prende forma il Napoli di domani. Allegri da tempo è stato chiaro: servono acquisti a gennaio se ancora si vuol sperare in un posto in Champions ma l’impressione è che la strategia del club azzurro sia mirata più al futuro che al presente. Vicini due colpi di prospettiva.

Vicino il sì di Cacciamani

Il primo acquisto dovrebbe essere Alessio Cacciamani, ambito da diversi club e che il Torino vorrebbe tenere almeno fino a giugno. Dopo il boom in serie B con la Juve Stabia nella scorsa stagione e le belle prove con le nazionali giovanili, l’esterno – che ha l’ok di Allegri – si sta confermando in granata e ha attirato l’attenzione di diversi club.

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In pole c’è proprio il Napoli: l’accordo con il Torino sarebbe praticamente ad un passo e potrebbe essere formalizzato nei primi giorni del mercato di gennaio. Al club granata dovrebbe andare una cifra vicina ai 25 milioni di euro più alcuni bonus legati alle presenze del giocatore in maglia azzurra.

Il ruolo di Cacciamani

Cacciamani può giocare in più ruoli: può fungere da ala pura, sa giostrare da trequartista ma se è chiamato a sacrificarsi a tutta fascia non si tira indietro. Sembra destinato a prendere il posto di Neres che dopo l’infortunio non è più tornato ai vecchi livelli.

Arriva un portiere brasiliano

Il ds Manna guarda anche al ruolo di portiere ha bloccato il brasiliano Pedro Morisco, classe 2004 di proprietà del Coritiba: pronti 8 milioni per portarlo in azzurro già a gennaio. L’estremo difensore, lanciato recentemente da titolare nel Brasile da Carlo Ancelotti nell’amichevole contro l’India, si appresta a firmare un contratto quinquennale per diventare il secondo portiere verdeoro nella storia del club dopo Rafael Cabral.