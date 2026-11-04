Con la partita ormai in mano al porto il belga e l’attaccante protagonisti di un battibecco. A fine gara parole durissime del veterano, di McTominay e del centravanti

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Oltre alla sconfitta, la partita col Porto rischia di lasciare un segno profondo anche all’interno dello spogliatoio del Napoli di Massimiliano Allegri, apparso tutt’altro che unito in campo. Tra gli episodi più allarmanti, la lite tra Kevin De Bruyne e Lorenzo Lucca dopo il 3-1 dei lusitani. Nel post partita, però, arriva anche l’atto di accusa di Matteo Politano e Scott McTominay e la dichiarazione di Rasmus Hojlund che smentisce l’analisi dell’allenatore.

Napoli, spogliatoio spaccato dopo Porto

La sconfitta in casa del Porto, considerando le condizioni in cui il Napoli si era presentato in Portogallo, non è probabilmente l’aspetto peggiore dell’ultima trasferta europea degli azzurri, che dopo un primo tempo tutto sommato sufficiente (e chiuso sull’1-1) si è completamente dissolto nella ripresa, incassando tre reti e soprattutto dando segni di nervosismo e di rassegnazione. Soprattutto, il Napoli si è sciolto come squadra: al di là degli errori individuali, l’episodio che resterà di questa serataccia è la lite tra Kevin De Bruyne e Lorenzo Lucca.

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Napoli, la lite tra De Bruyne e Lucca

Il battibecco accade all’82, con la partita ormai saldamente in mano al Porto, avanti per 3-1. Sugli sviluppi di un’azione offensiva del Napoli De Bruyne finisce per terra dopo il contrasto con un avversario; rialzandosi, il belga si lamenta di qualcosa con Lucca, praticamente appena entrato in campo. Il centravanti, che già in altre partite aveva subito qualche ramanzina da KDB, stavolta risponde a brutto muso al belga: “che vuoi?” gli chiede in inglese, prima di mandarlo ripetutamente a quel paese nell’idioma di Shakespeaere.

Lo sfogo di McTominay

Altri indizi su un gruppo non esattamente unito arrivano poi nel post partita dalle parole di Scott McTominay. Lo scozzese si presenta con uno sguardo funereo davanti alle telecamere di Prime Video. “Purtroppo concediamo troppi gol”, dice McT prima di ricordare lo stato di emergenza del Napoli: “Per noi stasera non era facile, gli infortuni esistono nel calcio, ma per noi sono stati davvero troppi”. La chiusura del centrocampista, però, sembra un messaggio diretto ai compagni di squadra. “Mi dispiace, sono davvero troppo arrabbiato – conclude McTominay – Ora dobbiamo andare avanti, ma ogni giocatore deve andare a casa chiedendosi se ha dato il massimo”.

L’attacco di Politano

Difficile capire se McTominay si rivolgese a un azzurro in particolare, di fatto non è il solo a lamentarsi dei compagni di squadra. Anche Matteo Politano dà segnali di insofferenza verso il gruppo nelle dichiarazioni rilasciate a Sky Sport, quando il giornalista gli fa notare che, dopo le sconfitte, è sempre lui a metterci la faccia nel post-partita. ”Mi piacerebbe che qualche volta venisse anche qualche compagno a spiegare e non solo noi italiani”. Un attacco, quello del senatore azzurro, che pare diretto agli stranieri della squadra. “Il mio non era un attacco verso nessuno – precisa poi Politano – siamo con il mister. In questo momento stiamo lavorando e c’è da pensare a domenica. Speriamo di recuperare qualche giocatore e magari da lì cominciamo il nostro campionato, a partire dalla gara di domenica con la Lazio”.

Hojlund smentisce Allegri

Infine ci sono le parole di Rasmus Hojlund, che smentisce l’analisi di Massimiliano Allegri. A Prime Video il tecnico aveva parlato di gara positiva per 70’, prima di alcuni errori decisivi e di un calo del Napoli dovuto all’emergenza infortuni. “Altre volte potevo essere arrabbiato, stasera no”, le parole dell’allenatore toscano. “Non sono d’accordo – la replica del centravanti danese – è stata una brutta partita, non possiamo concedere così tanti gol. Dobbiamo iniziare a vincere, perché abbiamo perso troppe gare”.