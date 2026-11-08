Pari spettacolo tra Padova ed Empoli, nessun gol nel big match Mantova-Verona. Cheddira risponde a Siatounis nel derby Benevento-Avellino: tutti i risultati del sabato

Cresciuto tra una staccata di Alonso, un dritto di Federer e un fade away di Kobe, il calcio ha la meglio. Ha seguito diverse manifestazioni sportive e non. Ama scoprire nuove storie e raccontarle.

Sei partite al sabato per l’undicesima giornata di Serie B, l’ultima prima della sosta per le nazionali, aperta venerdì dall’1-1 tra Ascoli e Palermo. Si ferma ancora il Pisa di Bianco, raggiunto due volte dal Sudtirol e ora a quattro gare senza vittoria. Notte fonda per il Catanzaro, punito nel finale a Cesena e sempre più ultimo. Sorride invece la Juve Stabia di De Giorgio, che piega l’Arezzo dopo appena due minuti. Nel mezzo, il pirotecnico pareggio tra Padova ed Empoli, lo 0-0 nel big match tra Mantova e Verona e l’equilibrio nel derby campano tra Benevento e Avellino.