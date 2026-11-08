Sei partite al sabato per l’undicesima giornata di Serie B, l’ultima prima della sosta per le nazionali, aperta venerdì dall’1-1 tra Ascoli e Palermo. Si ferma ancora il Pisa di Bianco, raggiunto due volte dal Sudtirol e ora a quattro gare senza vittoria. Notte fonda per il Catanzaro, punito nel finale a Cesena e sempre più ultimo. Sorride invece la Juve Stabia di De Giorgio, che piega l’Arezzo dopo appena due minuti. Nel mezzo, il pirotecnico pareggio tra Padova ed Empoli, lo 0-0 nel big match tra Mantova e Verona e l’equilibrio nel derby campano tra Benevento e Avellino.
Il Pisa frena, flop Catanzaro, la Juve Stabia entusiasma: gol e spettacolo in B
Pari spettacolo tra Padova ed Empoli, nessun gol nel big match Mantova-Verona. Cheddira risponde a Siatounis nel derby Benevento-Avellino: tutti i risultati del sabato
Pisa-Südtirol 2-2: Vasic gela Bianco, doppietta e rosso
Il Pisa di Paolo Bianco non riesce a sfruttare il doppio vantaggio contro il Sudtirol di Possanzini e chiude tra i fischi dei tifosi. Apre Tramoni al 26', servito in contropiede da Leris. Sette minuti dopo pareggia Vasic, approfittando di un’uscita a vuoto di Confente. Nella ripresa Leris firma il 2-1 di testa al 73'. Passano tre minuti e arriva ancora Vasic, che completa la doppietta su sponda di Mixtur, salvo poi farsi espellere all’89' dopo la revisione al Var per un fallo su Leris.
Cesena-Catanzaro 1-0: Gelli punisce Mignani nel finale
Serve un calcio piazzato a sette minuti dal 90' per sbloccare una gara povera di emozioni. Il Cesena di Diamanti spreca la prima vera occasione con Fiori, che calcia alto da solo davanti a Pigliacelli, mentre dall’altra parte Frabotta salva sulla linea il tiro a botta sicura di Koffi. Lo stesso esterno bianconero, all’83', pennella la punizione per la testa di Gelli, che regala tre punti ai romagnoli, ora a quota 15. Per il Catanzaro dell'ex di giornata Mignani è un ko pesantissimo: i giallorossi restano ultimi con appena 6 punti.
Juve Stabia-Arezzo 1-0: lampo di Sibilli, De Giorgio sorride
Bastano due minuti al Menti per decidere la sfida. Sibilli raccoglie il lancio di Pierobon, parte da metà campo e fulmina Nunziante con un sinistro potente dal limite. L’Arezzo di Cristian Bucchi reagisce, ma Cerri spreca un paio di occasioni ghiotte e Vukovic devia sul palo un tiro di Tavernelli. Il legno lo colpisce anche Douglas, di tacco, mentre nel finale il portiere campano salva su Renzi. Le Vespe tornano al successo dopo due giornate e salgono a 12 punti, nonostante i 4 di penalizzazione, superando proprio gli amaranto, fermi a 11 e con un solo punto nelle ultime quattro.
Padova-Empoli 2-2: Andreoletti strappa il pari all’Euganeo
Partita ricca di gol e occasioni all’Euganeo, dove Matteo Andreoletti torna da avversario per la prima volta dopo l’esonero dello scorso marzo. Il Padova di Calabro passa al 14' con l’incornata di Artistico, l’Empoli pareggia al 30' con il tap-in di Ceesay e i biancoscudati tornano avanti sei minuti dopo con il sinistro al volo di Pastina. Nella ripresa decidono i cambi toscani: Distefano entra e segna al primo pallone toccato. Nel finale Shpendi trova anche il 3-2 per i toscani, ma la rete viene annullata per fuorigioco. Finale nervoso, con due espulsioni nella panchina empolese dopo il triplice fischio.
Mantova-Verona 0-0: Modesto e Baroni non si fanno male
Il big match non regala reti ed emozioni. L’Hellas di Marco Baroni è più pericoloso nel primo tempo, con Frese che trova l’opposizione di Tomasevic e Harroui impreciso in area, ma nessuna delle due squadre riesce a sbloccare il risultato. Il Mantova di Modesto perde l’occasione di salire al secondo posto e resta quarto a quota 19, mentre gli scaligeri agganciano il Pisa a 16.
Benevento-Avellino 1-1: Siatounis illude Floro Flores, Cheddira salva Nesta
Il derby campano del Vigorito si accende solo nella ripresa. Il Benevento di Floro Flores passa al 60' con lo scavetto di Siatounis, ma l’Avellino di Alessandro Nesta risponde sei minuti dopo con Cheddira, aiutato da una deviazione. Protagonista anche Missori, che si vede annullare un gol per fuorigioco e salva un pallone sulla linea. Le due squadre restano appaiate a quota 16, in piena zona playoff.
Serie B, risultati e marcatori dell’11ª giornata: ancora nessun colpo esterno
Sabato di Serie B ricco di gol ed equilibrio, senza vittorie in trasferta. Ecco il riepilogo delle partite disputate finora in questa undicesima giornata e il programma delle gare ancora da giocare:
- Ascoli-Palermo 1-1: 20' Brunori (A), 55' Ranocchia (P)
- Pisa-Südtirol 2-2: 26' Tramoni (P), 33', 76' Vasic (S), 73' Leris (P)
- Cesena-Catanzaro 1-0: 83' Gelli
- Juve Stabia-Arezzo 1-0: 2' Sibilli
- Padova-Empoli 2-2: 14' Artistico (P), 30' Ceesay (E), 36' Pastina (P), 64' Distefano (E)
- Mantova-H. Verona 0-0
- Benevento-Avellino 1-1: 61' Siatounis (B), 67' Cheddira (A)
- Virtus Entella-Modena: domenica 8 novembre, ore 15
- Carrarese-Sampdoria: domenica 8 novembre, ore 17.15
- Vicenza-Cremonese: domenica 8 novembre, ore 19.30