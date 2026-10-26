Mondiali, sorteggio felice per Velasco: l'Italia incrocia due grandi solo in finale, evitati anche gli USA

Le azzurre inserite nella pool A: sfideranno Belgio, Colombia e Porto Rico, poi Olanda o Svezia negli ottavi, Polonia o Germania nei quarti. Gabi e Vargas rivali solo in finale

Giornalista (pubblicista) sportivo a tutto campo, è il tuttologo di Virgilio Sport. Provate a chiedergli di boxe, di scherma, di volley o di curling: ve ne farà innamorare

Il piano è presto detto: confermarsi sul trono iridato, due anni dopo il trionfo di Bangkok che per come è arrivato (vittoria in semifinale sul Brasile, vittoria in finale sulla Turchia) somiglia tanto al copione perfetto per lanciare nella leggenda una nazionale come quella di Velasco. Chiamata ora a ripetersi nel mondiale che tra un anno si disputerà tra Canada e Stati Uniti (dal 20 agosto al 5 settembre), con una voglia matta di andare sopra anche alla delusione patita nella finale degli Europei, persa al tiebreak contro la Turchia. E da poche ore l’Italia conosce anche quelle che saranno le avversarie sulla via che dovrà condurre (nelle intenzioni) al bis iridato.

Prima fase soft: Belgio, Colombia e Porto Rico

La formula resta quella dell’ultima rassegna mondiale, con 32 squadre divise in 8 gironi e poi un tabellone a eliminazione diretta che contemplerà le migliori 16 (due per gironi), composto dagli ottavi fino alla finalissima di Anaheim. L’Italia, che come logica voleva era prima testa di serie nel sorteggio dei raggruppamenti, è stata inserita nella pool A e se la vedrà con Belgio (testa di serie numero 16), Colombia e Portorico.

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Se le belghe in qualche modo rappresentano un ostacolo di cui tenere conto (conosciamo fin troppo bene Britt Herbots, attualmente di stanza all’Igor Gorgonzola Novara), le due formazioni americane sulla carta non dovrebbero creare grossi grattacapi alle ragazze di Velasco: la Colombia ha chiuso al terzo posto l’ultimo campionato sudamericano (dietro a Brasile e Argentina), Porto Rico ha chiuso quinta all’ultimo campionato del Nord America, mettendo in mostra però una giovanissima Decelise Champion, classe 2009, giocatrice in forza fino allo scorso maggio a Casal de’ Pazzi in A2 (oggi a Wisconsin nella lega professionistica USA).

Insomma, un avvio tutto sommato soft, preludio a un percorso che nella fase a eliminazione diretta potrebbe già cominciare a delinearsi.

Gli incroci ad Anaheim: Haak e Grozer in traiettoria

Agli ottavi saranno infatti le squadre provenienti dalla pool H a incrociare quelle del girone dell’Italia (che giocherà a Omaha, in Nebraska): la più pericolosa è la Svezia di Isabelle Haak, fresca MVP della Supercoppa vinta da Conegliano contro Scandicci, ma occhio anche a Olanda e Cina, mentre la Svizzera parte dietro nelle gerarchie.

Nei quarti l’incrocio sarebbe invece con una squadra proveniente dalle pool D (USA, Thailandia, Messico e Grecia) e pool E (Polonia, Germania, Slovenia e Cuba). Il primo posto nel girone consentirebbe all’Italia di evitare con ogni probabilità le statunitensi, destinate a chiudere davanti a tutte la loro pool, ed eventualmente di vedersela con la prima della pool E (quindi presumibilmente una tra Polonia o Germania). Probabile però che a quel punto la sfida con gli USA possa arrivare in semifinale, con Brasile e Turchia maggiori iniziate ad arrivare in fondo dall’altra parte del tabellone. L’Italia però le eviterà entrambe, almeno fino alla finale.