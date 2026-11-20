Le amichevoli con l’Under 21 costano caso all’attaccante del Borussia Dortmund che ha riportato una brutta lesione del menisco: l’obiettivo è tornare per gli Europei di categoria

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

La notizia peggiore che poteva arrivare. I timori riguardanti Samuele Inacio sono stati purtroppo confermati con l’attaccante del Borussia Dortmund che dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico dopo aver riportato una brutta lesione al menisco nel corso della partita giocata contro il Belgio lo scorso lunedì a Livorno. Si prevede un lungo stop anche se i tempi di recupero non sono stati ancora comunicato dal suo club, l’obiettivo è quello di provare a rientrare anche per giocare gli Europei Under 21 anche se il debutto con la Nazionale maggiore si allontana.

La corsa verso gli Europei

Samuele Inacio è stata una delle storie di questo nuovo capitolo dell’avventura di Roberto Mancini sulla panchina dell’Italia. Il ct, infatti, ha deciso di convocarlo per la prima tornata di partite e in tanti si aspettavano anche un suo debutto. Invece l’attaccante è rimasto a guardare prima di fare ritorno all’Under 21. Ma le partite con la maglia della nazionale di Silvio Baldini portano anche brutte notizie. L’attaccante ha infatti rimediato una lesione al menisco nel corso del confronto col Belgio giocato lunedì a Livorno. Un problema che si è rivelato più serio del previsto e che richiederà un intervento chirurgico prima di tornare in campo. La comunicazione arriva dal Borussia Dortmund che non ha però rivelato i tempi di recupero che dovrebbero aggirarsi intorno ai 4 mesi. La speranza è quella che l’attaccante possa essere a disposizione ancora di Baldini per gli Europei che si giocheranno dal 17 giugno al 4 luglio 2027.

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Il momento difficile e il debutto che si allontana

Non è il momento migliore per Samuele Inacio. L’attaccante, figlio dell’ex giocatore di Napoli e Atalanta, sperava di riuscire a guadagnare posizioni nelle gerarchie di Niko Kovac al Borussia Dortmund. E’ arrivato il debutto in Champions ma poi da quel momento si sono un po’ perse le tracce. Ora questo stop complica ulteriormente i piani per la sua crescita all’interno del team tedesco ma allontana anche il possibile debutto con la nazionale maggiore. Un esordio atteso da tanti soprattutto in virtù di quella presenza ufficiale che servirebbe per blindarlo con la maglia azzurra e per spegnere definitivamente ogni mira da parte del Brasile.

L’effetto Mancini sull’Italia

I primi impegni ufficiali di Roberto Mancini sulla panchina dell’Italia hanno già prodotti dei risultati positivi per una Nazionale che sta cercando di ritrovare la sua identità. La sconfitta con il Belgio ha lasciato l’amaro in bocca precludendo agli azzurri la possibilità di andare a giocare la fase a eliminazione della Nations League ma a dare conforto che la squadra è nella giusta direzione ci pensa il ranking Fifa che rivela come dopo la finestra internazionale di novembre, gli azzurri sono riusciti a risalire di una posizione dal 15esimo al 14esimo posto. Al comando resta la Spagna campione del Mondo, seguita da Argentina, Francia e Inghilterra. La sorpresa è il Marocco che sale in posizione numero 5 scavalcando il Portogallo e il Brasile di Ancelotti.