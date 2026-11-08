In Portogallo il protocollo per le commozioni cerebrali permette di superare il limite dei cinque cambi. Una possibilità che non viene utilizzata in Serie A

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Con la vittoria per 2-1 ai danni del Vitoria Guimaraes, il Porto di Francesco Farioli ha centrato l’undicesimo successo consecutivo in altrettante partite e guida la classifica del campionato portoghese a punteggio pieno. Ma a rendere particolare la serata dei draghi è stato soprattutto un episodio: la capolista ha potuto effettuare ben sette sostituzioni. Sconfitta a tavolino? Assolutamente no: tutto secondo regolamento.

Vitoria Guimaraes-Porto: il cartellino viola e il record di Farioli

Il segreto dietro le sette sostituzioni del Porto risiede nel cartellino viola, lo strumento utilizzato in Portogallo per segnalare l’attivazione del protocollo per le commozioni cerebrali. Durante la ripresa, il difensore dei draghi Jan Bednarek è stato colpito al volto da una pallonata ravvicinata, accusando problemi alla vista. Farioli ha preferito non correre rischi e ha fatto ricorso alla sostituzione aggiuntiva prevista dal regolamento.

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Poco dopo, anche il Vitoria Guimaraes ha dovuto attivare lo stesso protocollo in seguito a un violento scontro di testa tra Martim Fernandes e Borevkovic. La doppia attivazione ha permesso a entrambe le formazioni di beneficiare degli slot supplementari di sostituzione previsti dalla norma. Una possibilità che ha consentito al tecnico italiano di arrivare a quota sette cambi nel corso della partita, senza violare il regolamento.

Cos’è il cartellino viola: introduzione e funzionamento della norma

Il cartellino viola è lo strumento introdotto dalla Federazione portoghese nella Primeira Liga a partire dalla stagione 2025/2026 per gestire le sostituzioni straordinarie in caso di sospetta commozione cerebrale. Il protocollo, autorizzato dall’IFAB nel 2024, ha l’obiettivo di tutelare la salute degli atleti che subiscono traumi cranici durante le partite. A differenza dei tradizionali cartellini utilizzati dagli arbitri per sanzionare i calciatori, quello viola non ha una funzione disciplinare.

Serve a segnalare l’attivazione della procedura medica e viene mostrato a bordo campo al momento della sostituzione. La valutazione delle condizioni del giocatore coinvolge lo staff medico della squadra, che può richiedere il cambio aggiuntivo quando sospetta una commozione cerebrale. Per garantire la regolarità della competizione ed evitare vantaggi tattici, il regolamento prevede che anche la squadra avversaria possa usufruire di una sostituzione supplementare. In questo modo nessuna delle due formazioni viene penalizzata dalla possibilità di effettuare un cambio in più per tutelare la salute di un proprio calciatore.

Perché in Serie A non può succedere

A differenza del Portogallo, il protocollo delle sostituzioni aggiuntive per commozione cerebrale non è applicato in Serie A. L’IFAB ha autorizzato le competizioni a livello internazionale a introdurre questa possibilità, lasciando però ai singoli organizzatori la decisione di adottarla.

Nel campionato italiano resta in vigore il limite ordinario di cinque sostituzioni, da effettuare nei tre slot consentiti durante la partita, oltre all’intervallo. Non è previsto lo stesso meccanismo utilizzato in Portogallo per i traumi cranici. Dunque, se una squadra ha già esaurito i cambi e un suo giocatore non può proseguire dopo un colpo alla testa, deve continuare la partita in inferiorità numerica.

Porto in fuga verso il titolo: la marcia trionfale di Farioli

I gol di Borja Sainz e Martim Fernandes, quest’ultimo a segno in zona Cesarini, hanno permesso al Porto di superare in trasferta il Vitoria Guimaraes. La formazione di casa aveva trovato il momentaneo pareggio con Alanzinho, ma non è riuscita a evitare la sconfitta.

Dopo aver travolto 4-1 il Napoli in Champions League, Farioli continua la sua marcia trionfale in campionato: undici vittorie in altrettante giornate. Un ruolino di marcia impressionante per i draghi, che hanno raggiunto quota 33 punti e guidano la classifica a punteggio pieno. Anche i numeri offensivi e difensivi confermano la superiorità mostrata finora: 27 gol realizzati e appena 5 subiti.