L'Inter Miami cade 3-0 contro il Columbus Crew nella prima sfida dei playoff. Serata da dimenticare per Messi, protagonista di un acceso confronto con l'ex River Plate Gonzalo Tapia.

La serata era anche cominciata bene, con un riconoscimento individuale per la stella argentina, ma si è conclusa tra nervosismo, polemiche e una pesante sconfitta. Lionel Messi ha vissuto un esordio ai playoff di MLS da dimenticare: l’Inter Miami è stata travolta 3-0 dal Columbus Crew davanti al proprio pubblico e adesso rischia di compromettere la difesa del titolo. Ma a rendere ancora più accesa la partita ci ha pensato proprio il fuoriclasse argentino, finito al centro di un duro battibecco con Gonzalo Tapia, attaccante cileno con un passato al River Plate. Un episodio che ha rischiato di costargli molto caro.

Dalla Scarpa d’Oro alla sconfitta: serata amara per Messi

Prima del fischio d’inizio, Messi aveva ricevuto la Scarpa d’Oro della MLS per il secondo anno consecutivo, riconoscimento riservato al miglior marcatore della stagione regolare. Un premio che lasciava presagire una serata diversa per l’argentino, ma che non ha trovato conferma sul terreno di gioco.

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Il Columbus Crew, reduce da un finale di stagione particolarmente positivo con otto vittorie nelle ultime nove partite, ha sorpreso i campioni in carica. Gli ospiti sono passati in vantaggio al 9′ grazie a Gonzalo Tapia, bravo a sfruttare un errore del portiere Dayne St. Clair, che lo ha steso in area provocando il calcio di rigore. Dal dischetto il cileno non ha sbagliato.

L’Inter Miami ha provato a reagire affidandosi soprattutto alle iniziative di Messi e Rodrigo De Paul, ma ha trovato sulla propria strada un Patrick Schulte in grande serata. Il portiere del Columbus ha respinto le conclusioni dell’argentino, compresa una punizione indirizzata verso l’incrocio dei pali. Anche Luis Suárez ha avuto una buona opportunità, senza però riuscire a trovare la porta. A deludere è stato proprio Messi: dopo l’addio alla nazionale, l’argentino continua a non essere al meglio.

Messi-Tapia, scintille e pallone in faccia: l’arbitro estrae il giallo

Il momento più discusso della partita è arrivato poco prima dell’intervallo. L’Inter Miami era già in difficoltà e, dal 36′, si trovava anche in inferiorità numerica per l‘espulsione di Gonzalo Luján, che aveva rimediato il secondo cartellino giallo dopo un intervento falloso su Steven Moreira.

In questo clima particolarmente teso si è acceso il confronto tra Messi e Tapia. L’argentino stava cercando di riprendere rapidamente il gioco con una rimessa laterale, ma il cileno ha provato a impedirgli di farlo. La reazione del numero 10 è stata immediata: Messi ha prima spinto il pallone contro il volto dell’avversario, per poi colpirlo nuovamente con un gesto che ha fatto esplodere le proteste.

Tapia è finito a terra portandosi le mani al viso, mentre gli altri giocatori sono intervenuti per separare i due. L’arbitro Allen Chapman ha deciso di ammonire entrambi, evitando di ricorrere al cartellino rosso per il capitano dell’Inter Miami. Una decisione che ha fatto discutere, soprattutto considerando la reazione dell’argentino. Nel referto arbitrale è stata fornita anche una spiegazione sull’episodio: “La forza usata è stata trascurabile e l’infrazione non ha raggiunto il livello di condotta violenta”. Una valutazione che ha permesso a Messi di restare in campo, nonostante il comportamento al limite.

Tapia completa la doppietta, Columbus travolge l’Inter Miami

Se il primo tempo si era già rivelato complicato, la ripresa ha definitivamente condannato la squadra di Cristian González. Dopo appena sette minuti dal rientro dagli spogliatoi, Taha Habroune ha firmato il raddoppio su assist di Brais Méndez. Al 58′ è arrivato anche il secondo centro personale di Tapia, che ha fissato il risultato sul definitivo 3-0.

Per il ventiquattrenne cileno è stata una notte da protagonista assoluto. Cresciuto calcisticamente nell’Universidad Católica, era approdato al River Plate all’inizio del 2025 senza riuscire a conquistare un ruolo importante nella formazione argentina. Il trasferimento al Columbus gli ha consentito di trovare maggiore continuità e, contro Messi, ha vissuto una delle sue serate più significative.

Inter Miami, ora serve un’impresa in trasferta

La sconfitta mette adesso gli Herons con le spalle al muro. La formula dei playoff MLS prevede una serie al meglio delle tre partite: il 3-0 non determina quindi direttamente l’eliminazione, ma il Columbus Crew ha conquistato il primo successo e avrà la possibilità di chiudere i conti davanti ai propri tifosi.

La seconda sfida è in programma venerdì 27 novembre allo ScottsMiracle-Gro Field di Columbus. Agli uomini di González servirà una vittoria in trasferta per allungare la serie e riportare il confronto in Florida, dove si disputerebbe l’eventuale gara decisiva il 2 dicembre. Per Messi e compagni non c’è più quindi margine di errore. Dopo aver conquistato il titolo nella scorsa stagione, l’Inter Miami rischia un’eliminazione prematura. E oltre alla pesante sconfitta, resta l’immagine di un capitano protagonista di una reazione che ha acceso ulteriormente una serata già difficilissima.

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