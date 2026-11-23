Da Kane a Doué, passando per i tanti stop in Serie A: il calcio europeo fa i conti con una lunga lista di indisponibili. Ma lo Special One va controcorrente

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Mourinho spiazza tutti, anche sugli infortuni. Negli ultimi giorni il calcio europeo ha perso due stelle del calibro di Kane – Pallone d’Oro 2026 – e Doué, che fa compagnia in infermeria a Kvaratskhelia. Weekend nero anche in Italia: da Carnesecchi a Vergara passando per Calhanoglu, sono sempre più numerosi i calciatori costretti a fermarsi. Eppure per lo Special One la soluzione non è intervenire sui calendari. O meglio, è un rischio che bisogna accettare di correre. Intanto, alla vigilia della sfida di Champions League contro il PSV, il Real Madrid perde Endrick. Uno stop che rischia di cambiare i progetti di mercato di Milan e Roma.

Infortuni e calendario: la risposta di Mourinho è spiazzante

Mai banale, Mourinho. E, infatti, non si unisce al coro di chi chiede una revisione dei calendari per limitare gli infortuni. Nella conferenza stampa che precede la partita di Champions, l’allenatore del Real Madrid ha risposto in maniera provocatoria a una domanda sui ritmi sempre più serrati delle competizioni.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

“Se vogliamo soldi, dobbiamo lavorare molto; dobbiamo correre dei rischi, è la vita. Se un giocatore volesse scioperare perché giochiamo troppo, potremmo offrirgli una riduzione dello stipendio del 50%”, ha dichiarato lo Special One. Mou ha comunque riconosciuto le difficoltà per i calciatori: “Per fortuna ho dei bravi bugiardi, quelli che mi dicono di essere al massimo per giocare, ma non lo sono”.

Da Kane a Doué: quante stelle ferme ai box, anche in Serie A

Il bollettino degli infortuni è sempre più preoccupante. Il Bayern Monaco dovrà fare a meno di Kane per diversi mesi: il Pallone d’Oro ha riportato una lesione del legamento sindesmotico della caviglia sinistra nell’ultima partita contro il Colonia. Non va meglio al Paris Saint-Germain, che ha perso Désiré Doué per la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro.

A Parigi è già ai box anche Kvaratskhelia, alle prese con un grave infortunio al ginocchio. La situazione non è più tranquilla in Serie A: Carnesecchi si è lesionato il menisco, Vergara ha riportato una lesione di alto grado al bicipite femorale, Calhanoglu si è fermato per un problema al flessore della coscia destra, Kean dovrà restare fuori per diversi mesi, mentre Alajbegovic ha accusato un problema alla tibia.

Endrick ko: come sta l’attaccante del Real Madrid

Proprio per Mourinho arrivano brutte notizie alla vigilia della partita contro il PSV. Endrick non ha preso parte all’ultimo allenamento del Real Madrid e gli accertamenti hanno confermato un infortunio muscolare all’adduttore della gamba sinistra.

Il brasiliano, che aveva giocato uno spezzone di gara contro il Celta Vigo, non dovrebbe rientrare prima di due o tre settimane, secondo le stime riportate dalla stampa spagnola. Il club, però, non ha ancora fornito una prognosi ufficiale e saranno gli esami e il percorso di recupero a fare chiarezza.

Come il problema di Endrick cambia i piani di Milan e Roma

Endrick è in cima alla lista dei desideri di Milan e Roma, a caccia di rinforzi a gennaio. I due club seguiranno con attenzione la situazione per capire se dovranno spostare il mirino su altri calciatori. I rossoneri hanno già pronta un’alternativa: se lo stop del giovane talento brasiliano dovesse complicare la trattativa, Gerry Cardinale punterebbe tutto su Nicolò Tresoldi.

Ma potrebbero non bastare 60 milioni di euro per convincere il Club Brugge a cedere il forte attaccante italo-tedesco, reduce da una doppietta in campionato. A Gasperini, invece, non dispiacerebbe tornare a lavorare con Lookman, che non sembra rientrare più nei piani di Simeone. L’Atletico Madrid, però, non intende svendere il nigeriano dopo aver investito 35 milioni di euro più 5 di bonus per acquistarlo lo scorso gennaio.