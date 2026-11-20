Dopo il Pallone d’Oro l’attaccante inglese non ha più segnato con il Bayern e contro il Colonia si è pure infortunato: "Fuori per diversi mesi". Si ferma anche Olise

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Il ritorno di Vincent Kompany in panchina e quello di Jamal Musiala in campo dovevano essere le notizie più belle della serata del Bayern Monaco. Invece, è andato tutto storto nell’anticipo contro il Colonia che ha aperto la 10a giornata di Bundesliga: il Pallone d’Oro Harry Kane è stato costretto a uscire per un grave problema alla caviglia, Michael Olise ha alzato bandiera bianca all’intervallo e la squadra non è andata oltre l’1-1.

Bayern Monaco, ansia Kane: la caviglia va ko

La serata dell’Allianz Arena si è complicata già nel primo tempo. Dopo il vantaggio del Colonia firmato da Mikey Moore al 12’, il Bayern ha perso anche la sua stella. Già, Kane è rimasto a terra dopo un contrasto con Schmied: il difensore avversario ha prima intercettato il pallone, finendo poi per colpire il centravanti inglese nella zona della caviglia sinistra. Il numero 9 bavarese ha provato a stringere i denti, ma il dolore non gli ha permesso di proseguire.

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Al 20’ è arrivata la sostituzione, con Tom Bischof al suo posto. Come spiegato dal ds del club, Kane ha subito una lesione della sindesmosi, ovvero un’articolazione fibrosa della caviglia. Sconsolato Kompany: “Starà fuori per diversi mesi”.

Kane e la maledizione del Pallone d’Oro

Il Pallone d’Oro ha rappresentato il coronamento di una stagione straordinaria, ma da quando ha ricevuto il riconoscimento a Londra, il 26 ottobre, Kane ha perso il feeling con il gol almeno con la maglia del Bayern Monaco. L’inglese non ha più segnato nelle successive partite disputate con il club: contro il Borussia Dortmund, l’Atletico Madrid e il Mainz è infatti rimasto a secco, pur servendo diversi assist ai compagni.

Un digiuno che fa rumore se rapportato ai numeri della sua annata precedente e all’inizio travolgente della nuova stagione. La ‘maledizione’, però, non lo ha accompagnato in nazionale: Kane è andato a bersaglio in entrambe le partite di Nations League vinte contro Croazia e Spagna.

Bayern flop con il Colonia: e si fa male anche Olise

Come se non bastasse, il Bayern ha dovuto fare i conti con un’altra tegola. Olise è stato colpito al piede da Tom Krauss durante un tentativo di conclusione e, nonostante abbia provato a proseguire fino all’intervallo, non è rientrato in campo nella ripresa. Al suo posto è entrato il diciannovenne Tim Binder, al debutto in Bundesliga.

Il francese ha lasciato successivamente lo stadio con l’aiuto delle stampelle, dettaglio che fa temere un infortunio piuttosto serio. Kompany è sempre più nei guai, visto che in attacco mancano anche Luis Diaz, Saibari e Gnabry. La partita si è chiusa con un deludente 1-1: al vantaggio di Moore ha risposto Nathaniel Brown al 37’, su assist proprio di Bischof, entrato al posto di Kane.

Rovinato il ritorno di Kompany e Musiala

Festa rovinata per il Bayern. Kompany è tornato a guidare la squadra dalla panchina dopo quasi quattro settimane di assenza, in seguito a un malore accusato durante un allenamento il 23 ottobre e ai successivi problemi di salute legati a un’irritazione meningea.

Anche Musiala è tornato in campo nel finale di partita, dopo quasi due mesi di stop: il trequartista era rimasto fuori per uno strappo muscolare rimediato durante la pausa per le Nazionali di settembre. I loro rientri erano attesi con grande entusiasmo, ma la serata si è rivelata da cancellare per i bavaresi.