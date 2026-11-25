In attesa di esordire in Coppa Davis, lo spagnolo e il tedesco numero uno al mondo mandano un messaggio all’azzurro dopo l’operazione al ginocchio

Giornalista pubblicista, redattore, divulgatore. E' una delle anime video del sito: racconta in immagini un evento e lo fa come pochi altri

Carlos Alcaraz e Alexander Zverev non restano indifferenti dopo l’operazione al ginocchio che costringerà Jannik Sinner lontano dai campi di tennis ancora a lungo. Da Bologna, lo spagnolo e il tedesco numero uno al mondo in queste ore hanno, infatti, voluto rivolgere il loro personale messaggio all’azzurro, condividendo una speranza.

Sinner lontano dai campi per 3-4 mesi

Sinner ha iniziato il proprio percorso per tornare in campo dopo l’operazione condotta nella giornata di martedì dal professor Lasse Lempainen a Turku, in Finlandia. L’azzurro è tornato a casa e ora è atteso da almeno tre-quattro mesi di riabilitazione prima di poter tornare a impugnare una racchetta. Fermo da dopo il successo a Wimbledon lo scorso 12 luglio, Jannik in queste ore ha incassato i messaggi di sostegno anche dei suoi più grandi rivali, Carlos Alcaraz e Alexander Zverev.

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L’ammissione di Alcaraz

In attesa dei rispettivi esordi in Coppa Davis, lo spagnolo e il numero uno del ranking sono andati a rimpolpare la schiera dei tanti sportivi, tra cui anche Matteo Berrettini, che hanno voluto rivolgere un messaggio a Sinner. Carlitos, che tra l’altro è rientrato da pochissimo dopo i problemi al polso che lo hanno messo fuori gioco per mesi, ha ammesso: “Sento la sua mancanza”.

La speranza di Carlitos

Poi, Alcaraz ha aggiunto: “L’intervento? Penso che il suo team abbia preso la decisione giusta. Ha ancora tanti anni di carriera davanti a sé, è giovane e sono sicuro che tornerà ancora più forte. Il fatto è che non ci vediamo da aprile. Gli auguro il meglio e spero di rivederlo presto in campo e nel Circus, anche solo per poter scambiare due chiacchere”.

Sasha e il consiglio a Jannik

Un augurio a cui fa eco quello di Zverev: “Jannik è forte mentalmente e spero che affronti seriamente ogni passo della riabilitazione, così da rivederlo al 100% tra 3-4 mesi. Per me lui è uno dei giocatori più difficili da affrontare. Sono passato anche io da un brutto infortunio e so che cosa vuol dire. Non lo auguro a nessuno”.

Il riferimento è, ovviamente, alla rottura dei legamenti riportata alla caviglia destra nel 2022 al Roland Garros. “A differenza di Sinner, però, – ha proseguito Sasha – io sapevo fin da subito che mi sarebbero serviti 7-8 mesi. Mi ero rotto sette legamenti e avevo diverse fratture ossee. Lui ha provato a rimandare l’operazione per tornare prima, ma dopo 4-5 mesi dall’infortunio non ha potuto fare altro che arrendersi e andare sotto i ferri”.