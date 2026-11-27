Lutto per il calcio islandese e europeo che perde uno dei protagonisti dell'Islanda che riuscì a raggiungere un traguardo incredibile in Francia

A modo suo Ingvar Jonsson è un uomo che ha ispirato la sua generazione grazie alla sua militanza calcistica e alla maglia dell’Islanda indossata con orgoglio quando divenne un caso la loro qualificazione in Francia. Storie di persone accomunate da uno spirito non agonistico, riconvertite al pallone per onorare quel senso di appartenenza e orgoglio per la piccola isola a ridotto del Circolo Polare Artico che oggi, purtroppo, piange la scomparsa di Jonsson a soli 37 anni. Da tempo aveva ricevuto una diagnosi e conviveva con un tumore che lo aveva costretto a delle scelte. Il calciatore è spirato mercoledì 25 novembre ma si ha avuto notizia e conferma solo poche ore fa. Il portiere del Víkingur si è spento per le conseguenze di una malattia che gli era stata diagnosticata. Proprio la sua società gli ha dedicato un commovente messaggio d’addio, confermando indirettamente la sua morte.

Chi era Jonsson

Nato il 18 ottobre 1989, Jónsson si avvicina al calcio grazie al Njarðvík, la squadra della località in cui cresce ma che non rimane il teatro principale della sua carriera calcistica. Presto va allo Stjarnan nel 2011, da qui decolla la sua carriera soprattutto grazie a un 2014 destinato a rimanere nella storia del calcio islandese. Per quel portiere incomincia l’ascesa che coincide con il trasferimento all’esterno in Norvegia, dove indossa le maglie di Start, Sandnes Ulf e Sandefjord, collezionando con quest’ultimo 56 presenze.

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Inter, incrocio da ricordare

Con lo Stjarnan, l’incrocio con l’Inter negli spareggi di qualificazione alla fase a gironi di Europa League nei suoi anni migliori: un intreccio con il nostro calcio che aggiunge un dettaglio a una carriera limpida, senza ombre.

Il calciomercato anche per lui non si ferma e limita alla Norvegia e prima alla sua Islanda ma lo conduce in Danimarca, al Viborg, nel 2018. La pagina più importante, però, è legata alla sua isola, a quella Nazionale dei miracoli che ha fatto sognare un Paese di poco più di 300mila abitanti.

L’impresa con l’Islanda

Tra le pagine più belle della carriera di Jónsson c’è senza dubbio la cavalcata europea con la sua nazionale in occasione del torneo continentale del 2016, in Francia appunto. Pur rimanendo sempre in panchina, il portiere diede un contributo importante in termini di esperienza e solidità al gruppo che raggiunse i quarti di finale togliendosi la soddisfazione di battere l’Inghilterra.

Dal 2020 militava in forza al Víkingur Reykjavík, formazione di cui è diventato un pilastro in campo e nello spogliatoio, disputando le ultime partite nei mesi scorsi quando la sua condizione di salute gli consentiva di essere presente.

In carriera ha portato a casa complessivamente 5 titoli di campione d’Islanda (1 con lo Stjarnan + 4 con il Víkingur), 3 coppe d’Islanda e anche Supercoppe. L’Islanda perde un campione sempre positivo, sereno. Lascia una moglie e tre bambini.