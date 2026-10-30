Inter, il Barcellona torna in pressing su Bastoni: dalla frecciata di Marotta alle scuse di Flick, perché stavolta il difensore potrebbe dire sì

La stampa catalana è convinta che i blaugrana rilanceranno l’assalto al centrale nerazzurro nel mercato di gennaio: la conferma dal tecnico tedesco

Alessandro Bastoni torna nel mirino del Barcellona: lo scrive la stampa catalana, secondo cui potrebbero essere decisive le scuse di Hansi Flick, il tecnico blaugrana che bloccò l’operazione nello scorso mercato estivo. Ma anche una recente frecciata di Beppe Marotta potrebbe spingere il difensore a lasciare l’Inter.

Inter, il Barcellona torna su Bastoni

Il Mundo Deportivo è sicuro: il Barcellona vuole Alessandro Bastoni ed è pronto ad andare all’assalto del difensore già nel mercato di gennaio. A parziale conferma della notizia lanciata dal quotidiano estremamente vicino al club blaugrana ci sono anche le parole di Hansi Flick, il tecnico del Barça, che alla vigilia della partita con l’Alaves ha parlato delle priorità del mercato invernale. “Se prenderemo un nuovo centrale a gennaio? Parliamo sempre con la dirigenza di ciò che è meglio per la squadra, di come possiamo migliorarla – ha detto Flick – È qualcosa che stiamo facendo, vedremo come andrà a finire”.

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In attesa delle scuse di Flick

Secondo la stampa catalana, l’associazione con Bastoni è pressoché automatica: il difensore dell’Inter è stato un obiettivo del Barcellona la scorsa estate, prima che lo stesso Flick decidesse di dirottare le risorse su altri ruoli e adattare Gerard Martin come centrale difensivo. Ora, però, il tecnico ha cambiato idea ed è pronto a chiedere scusa a Bastoni per averlo mollato la scorsa estate: proprio il mea culpa di Flick rappresenterebbe il primo passo del Barça per convincere Bastoni a lasciare l’Inter.

La frecciata di Marotta

Già perché, se il Barcellona dovesse farsi avanti sul serio, non è detto che il difensore ne accetterebbe la corte. Bastoni sta bene all’Inter, si ritiene una bandiera e un pilastro della squadra nerazzurra, e potrebbe anche essere lui, stavolta, a rifiutare il trasferimento al Barça. Attenzione, però, al rapporto con il club e in particolare con Beppe Marotta. Prima della gara con lo Shakhtar in Champions League, il presidente dell’Inter ebbe parole dure nei confronti dei difensori dell’Inter: “Ci manca un leader difensivo”, disse Marotta parlando dei possibili obiettivi del prossimo mercato.

Bastoni: nel 2027 rinnovo o cessione

La frase del presidente di certo non avrà fatto piacere a Bastoni, poi espulso durante la gara con la squadra ucraina, e che lascia pensare anche a una possibile apertura dell’Inter alla cessione del centrale mancino: Bastoni è il difensore con l’ingaggio più alto dell’organico nerazzurro (5,5 milioni di euro netti) e il suo contratto scade nel giugno 2028. Il che rende il 2027 un anno chiave per la sua carriera all’Inter: o le parti andranno verso il rinnovo, o sarebbe meglio separarsi. Un’ipotesi che non sarebbe più remota col Barcellona che bussa alla porta.