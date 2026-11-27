La diagnosi del problema muscolare accusato durante la partita con lo Stoccarda crea un altro grattacapo per l’allenatore e rischia di aggravare le falle in difesa

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Non era solo un affaticamento quello accusato da Alessandro Bastoni nella partita contro lo Stoccarda: la diagnosi dell’infortunio cominicata dallo staff medico dell’Inter è più grave del previsto, Cristian Chivu sarà costretto a rivedere le sue rotazioni in una difesa che in campionato ha evidenziato enormi problemi.

Inter, la diagnosi dell’infortunio di Bastoni

Al termine della partita con lo Stoccarda l’Inter sperava che l’infortunio patito da Alessandro Bastoni nel primo tempo della gara di Champions League non fosse grave, l’augurio era che si trattasse di un semplice affaticamento muscolare e che quindi il difensore potesse presto tornare a giocare dopo un breve periodo di riposo. Gli esami clinici condotti dallo staff medico nerazzurro, invece, hanno rivelato un problema piuttosto serio: secondo quanto comunicato oggi dal club, Bastoni ha subito un “risentimento al quadricipite della coscia sinistra”, formula già utilizzata dall’Inter per descrivere una lesione.

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Inter, quando torna Bastoni

Un infortunio vero e proprio, dunque, che terrà Bastoni lontano dal terreno di gioco per un bel po’: l’Inter non ha specificato il grado della lesione, ma come minimo Bastoni non sarà disponibile per almeno due o tre settimane. Il difensore tornerà in campo soltanto poco prima di Natale: oltre alla gara di domani col Genoa, il mancino salterà di sicuro la gara di Coppa Italia con i rossoblù, la trasferta di Frosinone, quella in Champions League col Borussia Dortmund e la gara interna col Torino.

Per rivederlo i tifosi dell’inter dovranno attendere nella migliore delle ipotesi il match di Lecce del 18 dicembre, mentre Bastoni dovrebbe farcela per la finale di Supercoppa Europea con la Lazio in programma il 22 dicembre a San Siro.

Staordinari per Carlos Augusto

Senza Bastoni, Chivu sarà costretto a chiedere a Carlos Augusto di fare gli straordinari: nel 3-5-2 del tecnico nerazzurro è stato sempre il brasiliano a sostituire Bastoni nelle uniche due partite in cui quest’ultimo non è sceso in campo, ovvero nel 3-0 al Parma in campionato e in quello al Feyenoord in Champions League. Bastoni, d’altra parte, è stato finora il più utilizzato tra i difensori centrali in organico: 1.200 minuti, solo uno in più di Manuel Akanji, ma 130 in più rispetto a Carlos Augusto e Yan Bisseck, terzi in questa graduatoria.

Come cambia la strategia di Chivu

Lo stesso Carlos Augusto, però, avrà bisogno di riposo: il brasiliano ha giocato 8 incontri di fila da titolare, compresi i due dopo la sosta per le nazionali di novembre, e utilizzarlo a tempo pieno nel mini-ciclo pre-natalizio, che prevede 7 gare in 24 giorni, potrebbe essere un rischio per Chivu. La soluzione? Adattare un altro difensore nella posizione di “braccetto” sinistro, almeno per alcuni spezzoni di gara: Bisseck e Benjamin Pavard potrebbero essere i più adatti a far rifiatare Carlos Augusto nelle prossime settimane. Si tratterebbe, però, di due soluzioni sperimentali da adottare in un momento particolare per la difesa dell’Inter, che ha già subito 17 gol in campionato e che avrebbe più che mai bisogno di certezze.