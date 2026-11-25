Il difensore, protagonista in negativo nelle ultime gara della Nazionale e dei nerazzurri, costretto a uscire al 41’ per un problema muscolare

Non è un momento felice per Alessandro Bastoni: dopo le critiche per le ultime prestazioni offerte con l’Italia e l’Inter, il difensore ha dovuto abbandonare la partita di Champions League contro lo Stoccarda a causa di quello che è sembrato un problema muscolare. Per la squadra di Cristian Chivu potrebbe trattarsi dell’ennesimo infortunio.

Inter-Stoccarda, infortunio per Bastoni

Continua il periodo no di Alessandro Bastoni, il difensore dell’Inter ha dovuto lasciare il campo per infortunio poco prima dell’intervallo della partita di Champions League con lo Stoccarda: il difensore si è toccato la coscia sinistra prima di arrendersi e lasciare il campo al 41’ a Dimarco.

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Bastoni, problema muscolare?

Non è chiaro cosa sia accaduto al centrale nerazzurro, fino a quel momento uno dei migliori nella retroguardia dell’Inter, in difficoltà nei primi minuti dell’incontro soprattutto in fase di impostazione contro il pressing furioso dello Stoccarda. Col passare dei minuti, però, la pressione dei tedeschi si è attenuata e l’Inter ha collezionato almeno due clamorose occasioni da gol, con Djed Spence e Marcus Thuram. A giudicare dalla gestualità, Bastoni pare aver sofferto di un problema muscolare, l’ennesimo nella stagione dell’Inter: le prime notizie arrivate dallo spogliatoio nerazzurro parlano di un indolenzimento al quadricipite della coscia sinistra.

Il momento no di Bastoni

In attesa di una prima diagnosi da parte dello staff medico dell’Inter, si può comunque affermare che lo stop patito nella gara con lo Stoccarda arrivi in un momento decisamente poco felice per Bastoni, sotto pressione dopo le critiche ricevute sia in Nazionale che con l’Inter.

Il difensore nerazzurro è finito nel mirino dei tifosi della nazionale dopo il 4-1 incassato in casa del Belgio, che ha estromesso gli azzurri dai quarti di Nations League: in particolare, il mancino dell’Inter è stato accusato di non essere adatto alla difesa a quattro proposta dal c.t. Roberto Mancini. Ma Bastoni è finito anche dei supporter dell’Inter dopo la rimonta patita dai nerazzurri nella gara di domenica a Bergamo contro l’Atalanta.