Il mercato dell’potrebbe accendersi attorno a uno dei suoi pilastri difensivi: Bastoni torna a essere un obiettivo concreto del Barcellona , con il direttore sportivo Deco che non ha mai smesso di apprezzare le qualità del centrale nerazzurro. Dalla Spagna arrivano nuovi segnali di interesse per il difensore, considerato il profilo ideale per rinforzare la retroguardia di Flick. In viale della Liberazione, intanto, Beppe Marotta non vuole farsi trovare impreparato e avrebbe già individuato un possibile sostituto: si tratta di, giovane difensore danese della Lazio, che ha attirato l’attenzione della dirigenza interista. Un intreccio di mercato che potrebbe coinvolgere due società che negli ultimi tempi hanno dimostrato di avere ottimi rapporti.

Barcellona, Deco non molla Bastoni

Il Barcellona è alla ricerca di rinforzi per il reparto arretrato in vista della prossima finestra di mercato invernale. La priorità della società catalana sarebbe quella di inserire in rosa un difensore centrale mancino, dotato di esperienza internazionale e delle caratteristiche necessarie per garantire maggiore solidità alla squadra allenata da Flick. Secondo quanto riportato dal Mundo Deportivo , nella lista dei candidati figurano tre nomi: Bastoni, Schlotterbeck e Lisandro Martínez. Tra questi, il difensore dell’Inter rappresenta una vecchia conoscenza di Deco, che aveva già provato a portarlo in Catalogna durante la scorsa estate.

Il dirigente blaugrana avrebbe persino raggiunto un’intesa con il giocatore per un contratto quinquennale, con scadenza nel 2031. L’operazione, tuttavia, non era riuscita a concretizzarsi anche per la posizione di Flick, che aveva preferito orientarsi inizialmente verso altre soluzioni per completare la difesa. L’interesse del Barcellona, però, non sarebbe tramontato. Bastoni, che ha ancora un contratto con i nerazzurri, continuerebbe a guardare con interesse alla possibilità di vestire la maglia blaugrana. Dalla Spagna si parla di una valutazione vicina ai 40 milioni di euro, cifra che difficilmente potrebbe soddisfare le richieste dell’Inter. La società milanese, infatti, considera il classe 1999 un elemento fondamentale del proprio progetto e non avrebbe intenzione di privarsene a condizioni economiche poco vantaggiose.

Marotta punta Provstgaard

Nel caso in cui dovesse arrivare un’offerta importante per Bastoni, l’Inter avrebbe comunque bisogno di individuare un sostituto all’altezza. In questo scenario prende quota il nome di Provstgaard, centrale danese della Lazio che, secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport , sarebbe uno dei profili maggiormente apprezzati dalla dirigenza nerazzurra. Arrivato a Formello nel febbraio 2025, il difensore si è ritagliato progressivamente uno spazio importante, mettendo in mostra qualità fisiche e tecniche interessanti. A 23 anni rappresenta un investimento in prospettiva, ma possiede già caratteristiche che potrebbero renderlo funzionale alle esigenze di una squadra ambiziosa come l’Inter.

La valutazione, però, non sarebbe particolarmente contenuta: per convincere la Lazio potrebbero servire circa 40 milioni di euro. Una cifra significativa, soprattutto considerando che un’eventuale trattativa potrebbe iniziare a svilupparsi anche nella finestra invernale (visti i continui problemi di Stones), tradizionalmente più complicata per operazioni di questa portata. Ma difficilmente i biancocelesti, al momento in testa al campionato, potrebbero privarsi del loro titolare, dandolo alla concorrenza. Quindi probabilmente sarà tutto rimandato alla prossima estate.

A rendere interessante la pista ci sono anche i rapporti tra Inter e Lazio, che negli ultimi tempi si sono intensificati attraverso diverse operazioni di mercato. Le trattative che hanno coinvolto Provedel, passato in nerazzurro, e Frattesi, finito in biancoceleste, testimoniano la disponibilità delle due società a confrontarsi. Un eventuale dialogo per Provstgaard potrebbe quindi inserirsi in un contesto già favorevole, anche se molto dipenderà dalle richieste economiche del club capitolino e dalle tempistiche dell’eventuale cessione di Bastoni.

Provstgaard, non soltanto calcio: il difensore danese è anche un gamer

C’è poi un aspetto meno conosciuto della vita di Provstgaard che contribuisce a rendere particolare il suo profilo. Oltre al percorso da calciatore professionista, il difensore danese coltiva infatti una forte passione per il mondo dei videogiochi e ha vissuto anche un periodo da pro player. Una dimensione che racconta un lato diverso del giovane centrale. Due mondi apparentemente distanti, ma che richiedono entrambi concentrazione, riflessi e capacità di prendere decisioni in tempi rapidi.

Sul terreno di gioco, intanto, Provstgaard sta costruendo la propria reputazione grazie a un repertorio piuttosto completo. La struttura fisica gli permette di essere competitivo nel gioco aereo e nei duelli individuali, mentre le qualità in marcatura e la personalità nella gestione del pallone gli consentono di partecipare anche alla prima costruzione dell’azione, cosa che fa costantemente Bastoni. Sono caratteristiche che potrebbero renderlo un investimento interessante per l’Inter, soprattutto nell’ottica di un ricambio generazionale del reparto difensivo. Per ora si tratta di un’ipotesi di mercato, ma il nome del danese è destinato a essere seguito con attenzione.