Il futuro di Hakan Calhanoglu all'Inter potrebbe avere una scadenza, nonostante la disponibilità del turco a valutare una nuova formula contrattuale la Juventus resta alla finestra

Quella di Hakan Calhanoglu è un’apertura che potrebbe cambiare gli equilibri in casa Inter. Una trattativa finora complicata dalle richieste economiche e dalla linea di contenimento degli ingaggi imposta dalla proprietà. Sullo sfondo resta la Juventus, attenta agli sviluppi e pronta a valutare un’occasione qualora il rinnovo con i nerazzurri non dovesse concretizzarsi.

Calhanoglu-Inter, il taglio dell’ingaggio riapre il rinnovo

La novità riguarda soprattutto la formula dell’eventuale prolungamento. Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano, Calhanoglu e il suo entourage avrebbero dato priorità alla permanenza a Milano e sarebbero disponibili a discutere un accordo con uno stipendio fisso leggermente inferiore e più bonus. Non una rinuncia alle proprie ambizioni economiche, dunque, ma un possibile punto d’incontro con la dirigenza.

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Il contratto del centrocampista scade il 30 giugno 2027 e l’attuale ingaggio si aggira intorno ai 6,5 milioni di euro netti a stagione. L’Inter vorrebbe evitare di mantenere una cifra così elevata in un eventuale nuovo biennale, soprattutto considerando l’età del giocatore, che compirà 33 anni nel febbraio 2027. La disponibilità a rivedere la struttura dello stipendio potrebbe quindi rappresentare il passaggio decisivo per avvicinare le parti.

Oaktree e la linea sugli stipendi: non soltanto Calhanoglu

La questione si inserisce nella strategia economica dell’Inter, intenzionata a mantenere sotto controllo il monte ingaggi. Il club deve conciliare la volontà di trattenere uno dei suoi giocatori più importanti con la necessità di non appesantire i costi della rosa nel medio periodo.

Calhanoglu, però, non è un elemento qualsiasi: è il riferimento della costruzione nerazzurra, il giocatore attraverso cui passano tempi e geometrie del centrocampo.Per questo la trattativa non può essere ridotta a una semplice questione anagrafica o salariale.

Chivu considera il turco centrale nel proprio sistema e perderlo significherebbe dover cercare sul mercato un regista con caratteristiche ed esperienza simili. La dirigenza dovrà quindi capire quanto margine concedere sulla parte fissa e quanto legare il riconoscimento economico alle prestazioni e ai risultati.

Juventus alla finestra: il rischio del parametro zero

La Juventus continua a monitorare la situazione, soprattutto in prospettiva dell’estate 2027. Il nome di Calhanoglu era già stato valutato dai bianconeri nei mesi precedenti, quando ci furono contatti esplorativi con la dirigenza juventina dell’epoca. Non arrivarono offerte ufficiali né all’Inter né al giocatore. Oggi lo scenario è diverso, ma un centrocampista del suo profilo potrebbe tornare d’attualità se non dovesse trovare l’intesa con i nerazzurri.

L’eventuale trasferimento avrebbe anche un precedente inevitabile: nel 2021 Calhanoglu lasciò il Milan a parametro zero per approdare proprio all’Inter. Un percorso che i tifosi nerazzurri non vorrebbero vedere ripetersi con la maglia bianconera. Per ora, però, la priorità del turco sarebbe restare a Milano. La disponibilità a discutere un ingaggio diverso può diventare la chiave: adesso la palla passa alla società.