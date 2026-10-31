Inter, Chivu non è solo nella tempesta: per i social anche Martinez e Barella i colpevoli del crollo nel derby

Valanga di accuse al tecnico per la formazione, i cambi e la scelta del portiere, sul banco degli imputati insieme al capitano nerazzurro

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Cristian Chivu, ma non solo. L’Inter che crolla nel derby col Milan ci sono altri due grandi colpevoli secondo i tifosi nerazzurri, che sui social non fanno sconti a tecnico e squadra: si tratta di Nicolò Barella e Josep Martinez.

Inter, la furia dei tifosi su Chivu

Caro Chivu, ma che combini? Il crollo dell’Inter nel derby non viene perdonato dai tifosi nerazzurri, che sui social vanno all’attacco dell’allenatore, accusato di aver compiuto scelte cervellotiche per la partita col Milan, apparso nettamente superiore nel confronto di stasera. Secondo i tifosi l’allenatore rumeno ha esagerato con la decisione di cambiare modulo, ma quella sul sistema di gioco non è l’unica critica: agli interisti non sono piaciute anche altre scelte, come quelle relative al portiere e alle sostituzioni nel corso della gara.

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Le accuse dei social a Chivu

“Tre tiri tre gol. Nessuno irresistibile. Mai più Martinez in porta. Mai più Barella in campo. Mai più Chivu allenatore”, scrive Gianva su X sintetizzando i bersagli principali dei tifosi dell’Inter sui social. “Mi spiace ma Chivu non può sperimentare in un match così importante. L’attitudine a difendere la deve dare il coach non io!”, aggiunge Luca. “Sono serio: qualcuno mi spiega il senso di giocare con una punta?”, domanda Emanuele. “Siamo una roba senza senso. Giochiamo tanto ma non facciamo gol, mentre gli altri con tre azioni ci fanno tre gol. Chivu, il tuo tempo è finito”, attacca Ronaldo Baglio. “Grandissima delusione Chivu oggi, non me lo sarei mai aspettato, non so cosa ti sia successo ultimamente ma ti sei spento da alcune settimane”, la sintesi di Paradise.

Barella troppo a lungo in campo

Uno degli argomenti della critica a Chivu arriva dai cambi tardivi e, in particolare, dalla scelta di tenere in campo a lungo Nicolò Barella, per i tifosi tra i peggiori in campo. “Sotto di due gol, fai i cambi all’81esimo a partita finita quando dovevi farli all’intervallo per provare a dare la scossa. Barella inguardabile, tenuto fino all’ultimo. Solo scelte inspiegabili e senza senso. Chivu non ci ha capito letteralmente niente. Zero”, scrive Ricky.

“Ennesima partita indecorosa di Barella”, aggiunge Diego. “Barella ha fatto due regali nella stessa azione. Il fallo da cui nasce la punizione del 3-1 è qualcosa di schifoso. Gioca con la solita supponenza…”, commenta Fraccio. “Barella è da tempo che non sta facendo nulla di buono in campo, ma Chivu si ostina a farlo giocare”, commenta CaterinaMP.

Josep Martinez e il confronto con Provedel

Insieme al tecnico e al capitano, sul banco degli imputati finisce Josep Martinez: in dubbio fino alla vigilia nel ballottaggio con Ivan Provedel, il portiere spagnolo è stato per i tifosi tra i peggiori in campo. “Martinez non è portiere da Inter. Mi ricorda Handanovic ultimi anni”, commenta Maxu. “Martinez non può fare il portiere dell’Inter”, il parere di Zack. “Con Martinez in porta ogni tiro è un gol e già abbiamo una fase difensiva ridicola di suo”, aggiunge RealFranky.

“Pensavo che il peggior portiere degli ultimi anni della Serie A fosse Di Gregorio… poi ho visto Martinez”, commenta Daniele. “Provedel fa 10 Martinez. Il problema è che 10 moltiplicato 0 fa 0. Che significa? Che a gennaio serve il portiere!”, scrive Ciubecca Nerazzurra, chiedendo infine un nuovo numero uno nella prossima sessione di mercato.