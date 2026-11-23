I quattro gol subiti a Bergamo fanno riemergere le fragilità difensive dell’Inter e il turco si ferma di nuovo. Il tecnico romeno chiamato a una scelta difficile in attacco

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Ora Chivu ha tre grossi problemi da risolvere. Quello più urgente riguarda la difesa, sempre più colabrodo. I quattro gol incassati dall’Atalanta impongono riflessioni serie: senza un cambio di rotta immediato, per i nerazzurri sarà difficile difendere il tricolore e farsi largo in Europa. Poi l’ennesimo stop di Calhanoglu. Infine, una scelta non facile da compiere in attacco. Capitan Lautaro è tornato a disposizione, ma la tripletta di Pio Esposito e la solita prestazione maiuscola di Thuram mettono il tecnico romeno davanti a una decisione cruciale: chi dei tre resta fuori? Mercoledì l’Inter riceve lo Stoccarda per la quinta giornata di Champions: sbagliare formazione non è un’opzione contemplata.

Inter, difesa colabrodo: 17 gol subiti in 12 giornate, male Bastoni

Quattro gol incassati a Bergamo, ma il passivo avrebbe potuto essere persino più pesante. La retroguardia dell’Inter continua a mostrare crepe preoccupanti: dopo 12 giornate di campionato, i nerazzurri hanno già subito 17 reti, dato che li colloca al nono posto nella classifica delle migliori difese. Tra le big nessuna ha fatto peggio: la Lazio è ferma a 9 gol subiti, la Roma a 11, mentre Juventus e Napoli ne hanno incassati rispettivamente 12 e 14.

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Alla lunga, con questi numeri, pensare di vincere diventa impossibile. Contro l’Atalanta tutto il reparto arretrato di Chivu ha sbagliato, con Bastoni protagonista in negativo per il fallo di mano che ha provocato il rigore del definitivo 4-4. Bocciate anche le prestazioni di Pavard e Akanji, non proprio gli ultimi arrivati.

Calhanoglu si ferma di nuovo: i tempi di recupero e le partite a rischio

La seconda tegola per Chivu arriva dal centrocampo. Calhanoglu è stato costretto ad abbandonare il campo nel primo tempo della sfida alla New Balance Arena a causa di un problema muscolare al flessore della coscia destra. Per il regista turco si tratta del secondo stop muscolare della stagione, dopo il risentimento all’adduttore accusato lo scorso settembre.

Gli esami strumentali, programmati a distanza di circa 24 ore dall’infortunio, chiariranno l’entità del problema e soprattutto i tempi di recupero. Il turco salterà sicuramente le prossime due partite contro Stoccarda e Genoa.

Inter, chi gioca in attacco tra Lautaro, Thuram e Pio Esposito?

Il terzo problema riguarda il reparto offensivo, dove Chivu si ritrova con tre attaccanti in grande condizione e soltanto due maglie da titolare. Lautaro Martinez è tornato a disposizione e punta a riprendersi il posto accanto a Thuram, ma nel frattempo Pio Esposito è definitivamente esploso con la tripletta realizzata contro l’Atalanta. Il classe 2005 ha raggiunto quota 12 gol in Serie A a 21 anni e 147 giorni: nell’era dei tre punti soltanto Balotelli, Martins e Ronaldo avevano raggiunto lo stesso traguardo con la maglia nerazzurra in età più giovane.

Anche Tikus, però, è in grandissimo spolvero: con l’assist per il terzo gol di Pio ha partecipato a 23 gol in Serie A nel 2026, meglio ha fatto solo Malen con 30. In questo caso una piacevole grana per il romeno, ma d’ora in poi il golden boy di Castellammare di Stabia non potrà più essere considerato solo un’alternativa alla ThuLa.

Inter-Stoccarda, le probabili formazioni e i dubbi di Chivu

Mercoledì l’Inter tornerà in campo a San Siro contro lo Stoccarda per la quinta giornata della fase campionato di Champions League. In attacco a riposare potrebbe essere il francese, con Lautaro e Pio insieme dal primo minuto. A centrocampo è emergenza: si va verso un terzetto composto da Barella, Sucic e Zielinski, anche se il polacco non è al meglio. In difesa, invece, Chivu pensa a Bisseck, Akanji e Carlos Augusto, mentre Dimarco e Spence dovrebbero presidiare le corsie laterali. Tra i pali ancora Josep Martinez.