A tenere in piedi i nerazzurri sono le storiche colonne e i gol di Pio Esposito ma dietro si balla e i nuovi arrivi stanno rendendo troppo poco

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Cos’ha l’Inter che non va? Perché una squadra che a volte sembra ingiocabile d’improvviso diventa tra le più fragili del campionato? Come si spiegano le disattenzioni difensive? A Bergamo per la quarta volta in stagione ha incassa tre o più reti, il reparto arretrato è il peggiore tra le big con 17 gol subìti in appena 12 giornate che valgono il nono posto nella ipotetica classifica delle difese. Comincia a serpeggiare un dubbio per Chvu: sul mercato si è sbagliato troppo?

I numeri impietosi

I numeri sono impietosi e le statistiche chiare: chi prende tutti questi gol a fine stagione non vince. C’era stato il clamoroso 0-4 di Champions contro il Bruges ma anche in campionato i campanelli d’allarme erano stati tanti: il derby perso 3-1 la vittoria per 5-3 sull’Udinese e le numerose imbarcate della scorsa stagione. Sotto accusa ovviamente la difesa: con l’Atalanta male tutti, da Pavard a Bastoni, da Carlos Augusto ad Akanji. Paradossalmente, nonostante i 4 gol subiti, si è salvato solo il portiere Martinez che ne ha evitati altrettanti.

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La forza dei senatori

A tenere in piedi l’Inter sono stati i senatori, da Lautaro prima che si infortunasse, a Calhanoglu (che s’è fatto male adesso), da Dimarco a Thuram con la ciliegina Pio Esposito sbocciata in tutto il suo splendore ma i nuovi? Se già l’anno scorso gli acquisti di Luis Henrique e Sucic non avevano entusiasmato, per il momento le cose non sembrano essere migliorate.

Gli acquisti deludenti

L’unico che ha fatto vedere qualcosa di buono, ma solo a sprazzi, è stato Spence. Non pervenuti fino a domenica scorsa Jones e Stones, bloccati anche dagli infortuni. E che dire di Stankovic? Doveva contendere un posto da titolare a Calhanoglu ma è affogato nell’anonimato, così come Provedel che resta una riserva. Di contro si rimpiange qualche addio: Frattesi su tutti oltre ovviamente a Dumfires. Gli stessi Acerbi e Darmian visti lo scorso anno avrebbero potuto dare il loro contributo.

Se non hai grandi risorse da investire sul mercato gli errori si pagano doppio. L’Inter ha tutto per uscire dai suoi dubbi e il riscatto può partire già domani con lo Stoccarda in Champions. Serve una risposta cihiara da parte di Chivu e della squadra per non alimentare ulteriori sospetti e cacciare paure improvvise.