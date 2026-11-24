Il tecnico presenta la sfida con lo Stoccarda dopo le polemiche per il pareggio di Bergamo. Dagli attaccanti alle assenze in mediana, passando per il mercato: i temi della vigilia

L’Inter vuole ripartire immediatamente dopo il pareggio contro l’Atalanta, arrivato al termine di una partita che ha lasciato qualche rimpianto per il modo in cui è maturato. Alla vigilia della quinta giornata di Champions League, i nerazzurri ospitano lo Stoccarda, in una sfida importante per il cammino europeo e per le ambizioni di qualificazione diretta agli ottavi. In conferenza stampa, Cristian Chivu ha affrontato le principali questioni del momento, dalla gestione delle energie alle difficoltà emerse nella fase difensiva. Il tecnico ha anche fatto il punto sulle condizioni dei giocatori, senza sbilanciarsi sulle scelte di formazione. Non è mancato un passaggio sul mercato di gennaio, con una presa di posizione piuttosto netta sulla competitività dell’attuale rosa.

Inter-Stoccarda, Chivu: “Non possiamo essere giudicati per 10 minuti”

Il primo argomento affrontato da Chivu è inevitabilmente il pareggio contro l’Atalanta e le critiche successive alla rimonta subita negli ultimi minuti. L’allenatore nerazzurro ha invitato a non perdere di vista il percorso complessivo della squadra: “L’Inter non può essere giudicata per uno spezzone non fatto bene. Ha fatto bene in questi anni e lo dicono i numeri. Siamo consapevoli di cosa non ha funzionato per 10 minuti a Bergamo, ma dobbiamo fare un’analisi lucida, senza perdere quanto fatto di buono in quella partita e nelle due prima della sosta”. Il tecnico ha poi ribadito la necessità di mantenere equilibrio nelle valutazioni: “Un po’ più di equilibrio nell’analisi bisogna averlo, soprattutto da parte nostra. Noi abbiamo parlato di cosa è accaduto e abbiamo tratto conclusioni, cercheremo di limare determinati difetti”. Un messaggio rivolto anche all’ambiente, mentre la squadra deve concentrarsi esclusivamente sul prossimo impegno europeo.

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Fase difensiva e continuità: “Dobbiamo essere la nostra miglior versione”

La rimonta incassata a Bergamo ha inevitabilmente riportato l’attenzione sulle difficoltà difensive dell’Inter, ma Chivu non vuole ridurre il rendimento della squadra agli ultimi minuti della sfida con l’Atalanta. “Negli anni la squadra ha tirato fuori anche carattere, altrimenti non avrebbe ottenuto questi risultati. Non è giusto parlare solo degli ultimi 10 minuti di Bergamo”, ha spiegato l’allenatore, riconoscendo comunque alcuni aspetti da correggere. “Qualche calo di concentrazione c’è stato, i ragazzi devono fare sempre le stesse pressioni, con lo stesso atteggiamento. A Bergamo abbiamo fatto una buona fase difensiva in molti momenti, ma negli ultimi 10′ potevamo e dovevamo fare meglio”. Per Chivu la priorità è trovare continuità nell’arco dell’intera partita e non soltanto attraverso singoli momenti: “Abbiamo l’obbligo di essere la nostra miglior versione. Bisogna limare determinate cose che ci permettono di dare continuità per 95 o 100 minuti, e poi in una stagione intera da settembre a maggio”.

Lautaro, Thuram e Pio Esposito a disposizione: Zielinski out

Capitolo formazione e condizioni dei singoli. Chivu ha confermato la disponibilità dei tre principali riferimenti offensivi, lasciando aperta la scelta su chi partirà dal primo minuto contro lo Stoccarda: “Lautaro, Pio e Thuram sono tutti a disposizione, vedremo domani le scelte che faremo”. Una buona notizia per l’allenatore, che potrà quindi contare sulle alternative offensive in una partita nella quale servirà qualità negli ultimi metri. A centrocampo, invece, le assenze condizionano maggiormente le rotazioni. Zielinski non ci sarà, mentre per Calhanoglu sono attesi gli esami dopo il problema fisico accusato. Chivu ha inoltre confermato che Stones sta meglio e sarà convocato. Sulle possibili soluzioni in mediana, compresa l’eventualità di impiegare Sucic al posto di Calhanoglu, il tecnico ha preferito non anticipare nulla: “Abbiamo cinque centrocampisti, le scelte le vedrete domani. La mia preoccupazione è trasmettere certezze alla squadra. I ragazzi devono sentirsi a proprio agio nel fare determinate cose. Certe improvvisazioni non possiamo farle e non dobbiamo farle”.

Mercato di gennaio, Chivu difende la rosa: “Siamo coperti ovunque”

L’ultimo tema caldo della conferenza ha riguardato il mercato invernale e la possibilità che l’Inter intervenga per rinforzare una rosa chiamata a sostenere tanti impegni ravvicinati. Chivu ha escluso la necessità di cercare alibi nelle assenze o nel calendario, rivendicando la qualità delle alternative a disposizione: “Abbiamo doppi ruoli in qualsiasi posizione e addirittura un centrocampista in più. Per me la rosa in questo momento è competitiva, non posso fare supposizioni per il mercato perché non sarebbe giusto nei confronti dei miei giocatori, perché li reputo i migliori al mondo”. L’allenatore ha poi insistito sulla capacità del gruppo di gestire le difficoltà: “Non cerchiamo scuse del calendario o del fatto che dobbiamo giocare ogni 72 ore. La squadra è abituata a fare un determinato tipo di lavoro, preferisce giocare piuttosto che allenarsi”. Nessuna apertura, dunque, a ragionamenti anticipati sulle operazioni di gennaio. Prima c’è lo Stoccarda, avversario che Chivu considera “aggressivo, intenso, forte”: per l’Inter sarà fondamentale rispondere con una prestazione di spessore.