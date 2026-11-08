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Pagelle Inter-Como 2-0: Thuram (7) indomabile, Pio Esposito (7) "corazzato", Baturina (5) non punge

I nerazzurri superano i lariani e rialzano subito la testa dopo il derby: Dimarco e Spence volano, Valle perde il treno, i top e flop del match di San Siro.

2 min di lettura

Antonio Salomone

Antonio Salomone

Giornalista

Giornalista pubblicista. Lo affascinano, da sempre, le categorie minori e i talenti in erba. Ha fiuto per la notizia e per gli emergenti. Calcio, basket, motori: ci pensa lui

La Milano Fashion Week è già passata da tempo, ma a San Siro l’Inter sfila conto un Como irriconoscibile. I nerazzurri pressano in modo costante e indemoniato, neutralizzando le armi di Fabregas. La squadra di Chivu rialza subito la testa dopo il derby e lo fa grazie alle firme di Pio Esposito e Thuram, che mettono in imbarazzo la coppia Ramon-Kempf. Nei lariani si salva solo Sanchez con una serie di parate, Baturina non punge e Perrone perde la bussola. Una serata storta per gli ospiti, festeggia invece l’Inter che si riporta a un punto dalla Lazio.

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Inter, i top e flop del match

  • Dimarco 6.5 - Finalmente guardandosi allo specchio rivede il suo riflesso. Ritorna sui suoi livelli, gli manca solo il gol.
  • Spence 6.5 - Mette alle spalle le critiche con una prestazione seria e un assist che può dargli ancora più fiducia.
  • Pio Esposito 7 - Sembra Reiner nelle vesti del Gigante Corazzato: si sbarazza della difesa del Como con troppa facilità.
  • Barella 5.5 - Corre tanto, ma deve ritrovare ancora la massima lucidità. Rischia in diverse occasioni il cartellino.

 

Como, i top e flop

  • Sanchez 6.5 - L'unico a salvarsi e a non avere colpe: ci mette una pezza quando è possibile.
  • Ramon 5 - Avete presente i reel delle presse che schiacciano tutto. Purtroppo lui finisce sotto Pio Esposito e ne esce distrutto.
  • Kempf 5 - Non riesce a stare dietro a Thuram ed è costretto sempre ad inseguirlo come Coyote con Beep Beep.
  • Valle 5 - Contro Spence perde l'orientamento. Gli gira talmente tanto la testa che fa anche "assist" per Thuram.
  • Perrone 5 - In campo sembra suo fratello, ma quello che non ha mai gestito un possesso. Perde troppi palloni e soffre il pressing dell'Inter.
  • Baturina 5 - Questa volta niente "punturina", come direbbe Il Pancio. Fa il solletico alla difesa nerazzurra.

Il migliore in campo

  • Thuram 7 - Quando sorride, vuol dire che sta bene. E a San Siro gli è brillato il volto. Oltre il gol c'è molto di più.

Il giudizio sull'arbitro

Chiffi 6.5 - Si perde qualche cartellino, ma fa giocare per far scorrere con ritmo la partita. Non commette errori e tiene in pugno il match.

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