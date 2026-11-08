Pagelle Inter-Como 2-0: Thuram (7) indomabile, Pio Esposito (7) "corazzato", Baturina (5) non punge

I nerazzurri superano i lariani e rialzano subito la testa dopo il derby: Dimarco e Spence volano, Valle perde il treno, i top e flop del match di San Siro.

Antonio Salomone Giornalista Giornalista pubblicista. Lo affascinano, da sempre, le categorie minori e i talenti in erba. Ha fiuto per la notizia e per gli emergenti. Calcio, basket, motori: ci pensa lui

La Milano Fashion Week è già passata da tempo, ma a San Siro l’Inter sfila conto un Como irriconoscibile. I nerazzurri pressano in modo costante e indemoniato, neutralizzando le armi di Fabregas. La squadra di Chivu rialza subito la testa dopo il derby e lo fa grazie alle firme di Pio Esposito e Thuram, che mettono in imbarazzo la coppia Ramon-Kempf. Nei lariani si salva solo Sanchez con una serie di parate, Baturina non punge e Perrone perde la bussola. Una serata storta per gli ospiti, festeggia invece l’Inter che si riporta a un punto dalla Lazio.