Inter-Como: è questo oggi il vero derby lombardo, il Milan alla finestra, l'ultimo tabù per Fabregas

Per la prima volta nella storia la sfida diventa match scudetto. Chivu cerca il riscatto dopo la sconfitta col Millan

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Ancor prima di cominciare, Inter-Como si offre già al proscenio con un fregio mai raggiunto nella storia. Per la prima volta la sfida assume la veste del derby più importante della Lombardia. Non è una provocazione, né un affronto alla leggendaria nobiltà rossonera, e men che mai una blasfemia verso la sacralità del derby della Madunina. A rivelare l’arcano è la classifica che stabilisce in maniera sovrana la nuova gerarchia. Domani sera alle ore 18 a San Siro, per la prima volta Inter-Como assurgerà a match scudetto. Ed è soprattutto merito della squadra di Fabregas che sta oltrepassando i confini dell’immaginazione. Una life experience immersiva e travolgente che nell’epoca della virtualità riconcilia con una realtà affascinante, tangibile e suggestiva.

Como a tabù battente

Se per questa Inter entrare nel cartellone principale delle partite scudetto è ormai una splendida consuetudine, come testimoniano i tre campionati vinti nell’ultimo lustro, per il Como è una meravigliosa novità partecipare al ballo delle debuttanti con l’ambizione legittima e i sogni di gloria. Fabregas ha portato i suoi diamanti, ormai non più grezzi, a splendere tra le stelle dei Campioni. Non c’è limite allo stupore della bellezza di una squadra che da “neofita” batte il record di gol assoluto di una partita di Champions, con le 9 reti segnate al Lens, e che da due mesi incanta l’Europa. Eppure il Como in tutta questa abbondanza ha ancora un tabù da sfatare e se lo trova davanti proprio domenica: l’Inter.

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Chivu e Fabregas, rimonte e spettacolo

Nelle ultime due stagioni, con Chivu e Fabregas in panchina, su 6 scontri l’Inter ha vinto 5 volte e pareggiato una. E in queste 6 sfide c’è anche il doppio confronto di Coppa Italia che nella gara di ritorno del 21 aprile 2026 regalò tante emozioni. Per un’ora i ragazzi terribili di Cesc seminarono il panico a San Siro segnando due gol e dominando il campo. Poi la riscossa dei guerrieri nerazzurri che ribaltarono la partita nei venti minuti finali imponendosi 3-2. Da lì poi Chivu vinse la sua prima Coppa Italia battendo la Lazio in finale per 2-0.

Ma quella fu la seconda clamorosa rimonta dell’Inter, perché in campionato in precedenza ci fu un altro incontro da fuochi d’artificio, stavolta al Sinigaglia il 12 aprile 2026. Stesso copione e altalena pazzesca. Il Como va avanti 2-0, l’Inter rimonta 2-3. Poi al 90esimo il Como segna il 3-3 ma quando il pari sembra cosa fatta i nerazzurri trovano nel recupero il gol partita. O meglio, quello che Cristian Chivu a fine stagione definirà il gol scudetto. “Dopo quel successo a Como, ho capito che avremmo vinto il campionato”

Tricolore: tradizione o rivoluzione?

Per il Como di Fabregas, quindi, l’ultimo posto di blocco da superare è quello della paletta nerazzurra, anche se nel recente passato se l’è sempre giocata faccia a faccia senza paura e tanto rammarico. La tradizione e i numeri sono dalla parte di Chivu che però in questo ha molto da dimostrare e poco da ricordare dopo l’altro derby, quello contro il Milan perso tre volte su tre, con la recente ferita di una settimana fa, nella tenebrosa notte di Halloween. Domenica c’è un nuovo esame. L’orgoglio e la potenza contro l’entusiamo e l’ambizione. La solidità di Chivu contro la sfrontatezza di Fabregas. Tradizione o innovazione? Inter e Como può valere lo scudetto. A voi il palcoscenico, a voi il campo. Domenica si accende lo spettacolo del vero derby lombardo.