Il tecnico nerazzurro si affida a Zielinski in mediana e alla coppia Thuram-Pio Esposito. Nel Como Baturina preferito a Caqueret, Douvikas guida l'attacco

Riflettori accesi su San Siro per la super sfida dell’11esima giornata di Serie A. L’Inter di Chivu ospita il Como di Fabregas in una partita che, sulla carta, ha tutto per regalare spettacolo. Entrambe arrivano all’appuntamento con il morale alto. I nerazzurri si sono lasciati alle spalle l’amarezza del derby perso contro il Milan, rispondendo subito in Champions con un netto 3-0 al Feyenoord. Ancora più fragoroso il biglietto da visita dei lariani, reduci da un clamoroso 9-1 rifilato al Lens. Sul fronte formazioni, Chivu deve ancora fare a meno di Lautaro Martinez, ma ritrova Bastoni al centro della difesa. In casa Como, invece, non ce la fa Chalobah, che resta ai box. Davanti Fabregas non cambia: spazio ancora a Nico Paz e Baturina alle spalle di Douvikas.

Inter, Zielinski in mediana: attacco affidato a Pio e Thuram

L’Inter vuole conquistare la vittoria prima della sosta per le nazionali. In difesa Chivu non ha dubbi: davanti a Martinez agisce il terzetto formato da Bisseck, Akanji e Bastoni, quest’ultimo di nuovo a disposizione dopo aver scontato la squalifica. A centrocampo, con Barella e Calhanoglu, il tecnico si affida a Zielinski. Partono quindi dalla panchina Sucic e Mkhitaryan, mentre Jones resta un’opzione a gara in corso. Sulle corsie, a sinistra Dimarco vince il ballottaggio con Carlos Augusto. A destra si va avanti con Spence, in crescita costante e tra i migliori nella trasferta di Rotterdam. In avanti pesa ancora l’assenza di Lautaro Martinez: al fianco di Thuram tocca a Pio Esposito.

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Como, Fabregas sceglie Couto e Kaiki

Il Como arriva a San Siro sull’onda del 9-1 rifilato al Lens in Champions League e con un quarto posto in campionato da voler migliorare. Per la trasferta sul campo dell’Inter, Fabregas schiera il miglior Como possibile. Chalobah non recupera. Davanti a Butez si va con la difesa a quattro, con Ramon e Kempf al centro. Sulle fasce Fabregas scioglie i dubbi della vigilia: a destra c’è Couto, preferito a Smolcic, e a sinistra Kaiki, che ha la meglio su Valle. In mediana la coppia è Perrone-Milla. Sulla trequarti Da Cunha agisce ancora a destra, il ruolo in cui è esploso in maglia lariana. Al centro c’è Nico Paz, a sinistra Baturina, con Caqueret che parte dalla panchina. Il riferimento offensivo è lo scatenato Douvikas.

Le formazioni ufficiali

INTER (3-5-2): Martinez; Bisseck, Akanji, Bastoni; Spence, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Thuram, Esposito. All. Cristian Chivu.

COMO (4-2-3-1): Butez; Couto, Ramon, Kempf, Valle; Perrone, Milla; da Cunha, Paz, Baturina; Douvikas. All. Cesc Fabregas.