Inter-Como, moviola: Chiffi non vede mai i falli di Barella, dubbi su un rigore negato

La prova dell’arbitro Chiffi al Meazza nell’11esima giornata di serie A analizzata al microscopio, il fischietto patavino ha ammonito un sol giocatore

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Non è stata una gara particolarmente difficile per Chiffi il big match di San Siro ma hanno lasciato a desiderare alcune decisioni a livello disciplinare. Vediamo come se l’è cavata il fischietto patavino al Meazza nell’11esima giornata di serie A.

Inter-Como, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Regolare al 12′ il gol di rapina di Pio Esposito così come il raddoppio di Thuram al 19′. Al 25′ su un cross da destra Baturina si lancia nello spazio e reclama un rigore per un presunto tocco di Spence. L’arbitro lascia proseguire. Al 27′ lite tra Valle e Thuram su rimessa laterale per il Como in zona difensiva. Interviene Chiffi a redarguire l’attaccante nerazzurro.

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Barella graziato

Da segnalare che Barella a più riprese viene graziato con ammonizione risparmiata. Primo giallo al 72′, è per Pio Esposito che ferma con le cattive una ripartenza di Nico Paz. Finale con fuorigioco fischiati in serie e dopo 3’ di recupero finisce 2-0.

Chi è l’arbitro Chiffi

Daniele Chiffi, la scelta per Inter-Como, è nato a Padova il 14 dicembre 1984: ha iniziato ad arbitrare nel 2002 e dopo gli anni di gavetta nelle serie minori raggiunge la Lega Pro nel 2011. Fisico slanciato e forte personalità, lo sport ha sempre fatto parte della sua vita: da ragazzo ha praticato atletica, con una discreta carriera da mezzofondista, specializzato nei 400 e 800 metri. Per lavoro è un ingegnere gestionale. La prima direzione in Serie A di Daniele Chiffi risale all’11 maggio 2014: arbitra Sampdoria-Napoli finita 2-5. Ultima uscita in Milan-Atalanta.

L’arbitro ha ammonito un sol giocatore

Coadiuvato dagli assistenti Colarossi e Bahri con Marcenaro IV uomo, Paterna al Var e Gariglio all’Avar, l’arbitro del match ha ammonito solo Pio Esposito.