Inter-Como: probabili formazioni, indisponibili, arbitro e statistiche

Inter-Como, 11ª giornata di Serie A 2026-27: orario, stadio, probabili formazioni, indisponibili, arbitro e statistiche dell'attesissimo big match di San Siro.

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Big match a San Siro: Inter–Como si gioca domenica 8 novembre 2026 alle 18:00 allo stadio Giuseppe Meazza di Milano, per l’11ª giornata di Serie A 2026-27. Nerazzurri terzi con 25 punti: 8 vittorie, un pareggio e una sconfitta, 26 gol segnati e 13 subiti. Lariani quarti a quota 23: 7 successi, 2 pareggi e un ko, 18 reti realizzate e 8 incassate. È una sfida d’alta classifica: i padroni di casa cercano conferme, gli ospiti inseguono un sorpasso che darebbe ulteriore forza alle loro ambizioni. Test cruciale per Chivu ma anche per Fabregas, che ha nell’Inter la sua bestia nera.

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Probabili formazioni di Inter-Como

L’Inter dovrebbe confermare il 3-5-2, con Martínez Riera tra i pali e Bisseck, Akanji e Bastoni in difesa. L’assenza di Martínez potrebbe lasciare spazio a Esposito accanto a Thuram, mentre Bonny rappresenterebbe un’opzione a gara in corso. A destra si va verso Diouf, con Dimarco sul lato opposto; in mezzo dovrebbero agire Barella, Çalhanoğlu e Zielinski. Jones resta in dubbio, mentre mancherà anche de Lima. Il Como potrebbe rispondere con il 4-2-3-1: Ramón e Kempf dovrebbero presidiare il centro della difesa senza Chalobah. Le assenze offensive restringerebbero le alternative: da Cunha, Paz e Baturina sono attesi alle spalle di Douvikas. Non risultano squalificati nei dati disponibili.

Inter (3-5-2): Martínez Riera ; Bisseck , Akanji , Bastoni ; Diouf , Barella , Çalhanoğlu , Zielinski , Dimarco ; Esposito , Thuram .

(3-5-2): ; , , ; , , , , ; , . Como (4-2-3-1): Butez; Couto, Ramón, Kempf, da Silva; Perrone, Milla; da Cunha, Paz, Baturina; Douvikas.

Gli indisponibili di Inter-Como

Le assenze incidono soprattutto sulle soluzioni offensive. Nell’Inter pesa il forfait di Martínez, che toglie un riferimento per finalizzazione e pressione sulla prima costruzione avversaria; l’indisponibilità di de Lima riduce inoltre le alternative sulla corsia. Diversa la situazione di Jones, segnalato in dubbio e dunque da valutare. Il Como deve invece rinunciare a Chalobah in difesa e a tre interpreti offensivi: senza Addai, Diao e Rodríguez, diventano più limitate le possibilità di cambiare passo e caratteristiche durante la partita.

Inter – Indisponibili: Martínez (infortunio ai muscoli posteriori della coscia), de Lima (infortunio all’inguine). In dubbio: Jones (infortunio all’inguine). Squalificati: nessuno segnalato.

– Indisponibili: (infortunio ai muscoli posteriori della coscia), (infortunio all’inguine). In dubbio: (infortunio all’inguine). Squalificati: nessuno segnalato. Como – Indisponibili: Chalobah (infortunio alla gamba), Addai (infortunio muscolare), Diao (infortunio alla coscia), Rodríguez (infortunio muscolare). Squalificati: nessuno segnalato.

Le ultime partite giocate

Il rendimento delle ultime cinque gare disponibili racconta due squadre capaci di viaggiare a ritmi elevati. L’Inter ha raccolto quattro vittorie e una sconfitta, per 12 punti, segnando 11 gol e subendone 5. Il Como ha fatto ancora meglio sul piano della continuità: quattro successi e un pareggio valgono 13 punti, con 9 reti realizzate e soltanto 2 incassate. I lariani arrivano quindi al confronto con un bilancio recente senza sconfitte, mentre sui nerazzurri pesa il ko nel derby contro il Milan.

Squadra Gare considerate Vittorie Pareggi Sconfitte Punti Gol fatti Gol subiti Inter 5 4 0 1 12 11 5 Como 5 4 1 0 13 9 2

Questo il dettaglio dei risultati delle due squadre nelle cinque partite considerate.

Inter – Parma 3-0: vittoria nerazzurra.

– 3-0: vittoria nerazzurra. Bologna – Inter 1-3: vittoria nerazzurra.

– 1-3: vittoria nerazzurra. Inter – Fiorentina 2-1: vittoria nerazzurra.

– 2-1: vittoria nerazzurra. Venezia – Inter 0-2: vittoria nerazzurra.

– 0-2: vittoria nerazzurra. Milan – Inter 3-1: sconfitta nerazzurra.

– 3-1: sconfitta nerazzurra. Como – Roma 0-0: pareggio.

– 0-0: pareggio. Fiorentina – Como 1-3: vittoria lariana.

– 1-3: vittoria lariana. Como – Sassuolo 2-0: vittoria lariana.

– 2-0: vittoria lariana. Torino – Como 1-3: vittoria lariana.

– 1-3: vittoria lariana. Como–Venezia 1-0: vittoria lariana.

L’arbitro di Inter-Como

A dirigere Inter–Como sarà Daniele Chiffi, arbitro padovano nato il 14 dicembre 1984. Gli assistenti saranno Colarossi e Bahri, con Marcenaro quarto ufficiale; Paterna opererà al VAR, affiancato da Gariglio come AVAR. Nella Serie A 2026-27, le statistiche disponibili di Chiffi comprendono 3 incontri diretti, 59 falli fischiati, 2 rigori assegnati, 10 ammonizioni e nessuna espulsione. La media è di circa 3,3 cartellini gialli a partita, con un provvedimento disciplinare ogni 5,9 falli.

Inter-Como: precedenti e informazioni interessanti

La storia spinge l’Inter, il presente invita a non sottovalutare il Como. I nerazzurri hanno vinto gli ultimi undici confronti di Serie A con i lariani e a San Siro inseguono il sesto successo nelle prime sei uscite casalinghe del torneo. Dall’altra parte c’è però una squadra che ha riscritto i propri limiti: 23 punti e 18 gol dopo dieci giornate rappresentano due primati del club. Il confronto promette qualità anche nella costruzione: sono proprio queste le due formazioni con più sequenze su azione da almeno dieci passaggi, segnale di una comune volontà di controllare il gioco. A fare la differenza potrebbero essere la precisione negli ultimi metri e la capacità di trasformare il recupero alto in occasione. Il Como ha già segnato quattro volte dopo un recupero offensivo, il doppio dell’Inter. In avanti, Thuram cerca un’altra serata felice contro un’avversaria che gli porta bene; Douvikas vuole invece interrompere una tradizione personale senza gol né assist contro i nerazzurri.

L’ Inter ha trasformato il confronto con il Como in una serie da record: undici vittorie consecutive in Serie A, la striscia più lunga della propria storia contro una singola avversaria. Sono inoltre 21 le sconfitte complessive dei lariani contro i nerazzurri, più che contro qualsiasi altra squadra nel massimo campionato.

ha trasformato il confronto con il in una serie da record: undici vittorie consecutive in Serie A, la striscia più lunga della propria storia contro una singola avversaria. Sono inoltre 21 le sconfitte complessive dei lariani contro i nerazzurri, più che contro qualsiasi altra squadra nel massimo campionato. Il primo precedente casalingo, nel 1950, sorrise al Como ; da allora l’ Inter ha vinto tutte le quattordici sfide interne successive, senza subire gol in otto delle ultime nove. Soltanto Fiorentina contro il Cagliari e Lazio contro la Triestina , entrambe a quota sedici, e Milan contro il Cagliari , a quindici, hanno costruito serie casalinghe più lunghe nella storia della Serie A.

; da allora l’ ha vinto tutte le quattordici sfide interne successive, senza subire gol in otto delle ultime nove. Soltanto contro il e contro la , entrambe a quota sedici, e contro il , a quindici, hanno costruito serie casalinghe più lunghe nella storia della Serie A. Il derby perso contro il Milan ha interrotto una serie di diciannove partite di campionato senza sconfitte dell’ Inter , fatta di tredici vittorie e sei pareggi. Per ritrovare due ko consecutivi dei nerazzurri in Serie A bisogna risalire all’agosto-settembre 2025, contro Udinese e Juventus .

ha interrotto una serie di diciannove partite di campionato senza sconfitte dell’ , fatta di tredici vittorie e sei pareggi. Per ritrovare due ko consecutivi dei nerazzurri in Serie A bisogna risalire all’agosto-settembre 2025, contro e . San Siro è finora un fortino: cinque vittorie su cinque e diciassette gol per l’ Inter . Un sesto successo nelle prime sei gare interne ripeterebbe quanto accaduto soltanto nel 1937-38, 1950-51, 1953-54 e 1979-80. Negli ultimi sessant’anni, inoltre, i nerazzurri hanno superato diciassette reti nelle prime sei partite casalinghe soltanto nel 1999-2000 e nel 2021-22, arrivando in entrambi i casi a diciotto.

. Un sesto successo nelle prime sei gare interne ripeterebbe quanto accaduto soltanto nel 1937-38, 1950-51, 1953-54 e 1979-80. Negli ultimi sessant’anni, inoltre, i nerazzurri hanno superato diciassette reti nelle prime sei partite casalinghe soltanto nel 1999-2000 e nel 2021-22, arrivando in entrambi i casi a diciotto. Il Como sta vivendo un avvio senza precedenti: i 23 punti dopo dieci incontri migliorano il vecchio primato di diciassette. Anche i diciotto gol rappresentano un record a questo punto del torneo: nelle stagioni 1949-50 e 1950-51 quella quota era stata raggiunta soltanto alla dodicesima giornata.

sta vivendo un avvio senza precedenti: i 23 punti dopo dieci incontri migliorano il vecchio primato di diciassette. Anche i diciotto gol rappresentano un record a questo punto del torneo: nelle stagioni 1949-50 e 1950-51 quella quota era stata raggiunta soltanto alla dodicesima giornata. I lariani sanno imporsi anche lontano da casa: quattro vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle prime sei trasferte. Il Como ha così superato il precedente primato del club, fermo a due successi esterni dopo sei uscite nel 2025-26.

ha così superato il precedente primato del club, fermo a due successi esterni dopo sei uscite nel 2025-26. Pressione alta, per entrambe: Inter e Como contano 81 recuperi offensivi ciascuna, alle spalle soltanto della Roma , a quota 96. I lariani sono però i più produttivi della Serie A dopo queste riconquiste, con quattro gol contro i due nerazzurri.

e contano 81 recuperi offensivi ciascuna, alle spalle soltanto della , a quota 96. I lariani sono però i più produttivi della Serie A dopo queste riconquiste, con quattro gol contro i due nerazzurri. Il pallone è un elemento centrale per tutte e due: il Como guida con 211 sequenze su azione da almeno dieci passaggi, davanti alle 188 dell’ Inter . Le due squadre comandano anche per le sequenze lunghe concluse con un tiro o un tocco in area: 57 per i lariani e 50 per i nerazzurri.

guida con 211 sequenze su azione da almeno dieci passaggi, davanti alle 188 dell’ . Le due squadre comandano anche per le sequenze lunghe concluse con un tiro o un tocco in area: 57 per i lariani e 50 per i nerazzurri. Thuram cerca di ripartire dopo due gare di campionato senza gol, seguite a tre incontri consecutivi a segno. Il suo ultimo digiuno più lungo risale a febbraio-marzo, quando durò cinque partite. Contro il Como ha già realizzato quattro reti in tre sfide: ha segnato di più soltanto a Parma , cinque gol in cinque incontri, e Torino , sette in cinque.

cerca di ripartire dopo due gare di campionato senza gol, seguite a tre incontri consecutivi a segno. Il suo ultimo digiuno più lungo risale a febbraio-marzo, quando durò cinque partite. Contro il ha già realizzato quattro reti in tre sfide: ha segnato di più soltanto a , cinque gol in cinque incontri, e , sette in cinque. Per Douvikas l’Inter resta un ostacolo da superare: tre presenze in Serie A senza reti né assist, come contro Cagliari e Milan. Segnando raggiungerebbe la doppia cifra sia in casa sia in trasferta nel complesso delle ultime tre stagioni di Serie A, diventando il decimo giocatore a riuscirci. Tra chi ha già centrato il traguardo figurano Thuram, Paz e l’assente Martínez.

Le statistiche stagionali di Inter e Como

Possesso quasi identico, ma equilibri diversi: l’Inter tiene il pallone per il 62% del tempo, il Como per il 61,8%, con una precisione nei passaggi che per entrambe supera il 90%. I nerazzurri producono di più in attacco, con 26 gol contro 18, 167 tiri contro 141 e 72 conclusioni nello specchio contro 63. I lariani rispondono con una difesa meno battuta: 8 reti subite contro 13, ossia 0,8 a partita rispetto a 1,3. Tre le gare a porta inviolata per ciascuna squadra. Interessante anche il contrasto tra il rendimento interno dell’Inter, a punteggio pieno dopo cinque gare, e quello esterno del Como, capace di raccogliere tredici punti in sei trasferte.

Tra i singoli, Thuram e Douvikas guidano i rispettivi attacchi con 5 gol. Per l’Inter seguono Martínez a 4 e Çalhanoğlu a 3; a quota 2 ci sono Esposito, Bonny, Zielinski e Zopolato Neves, mentre Barella, Bastoni, Bisseck e Sucic hanno segnato una volta. Nel Como, dietro il centravanti, figurano Paz e Baturina con 3 reti, Diao e Ramón con 2, quindi da Cunha, da Silva e Liberali con una. Il miglior assistman nerazzurro è Diouf, con 4 passaggi vincenti, mentre tra i lariani primeggia Paz a quota 3. Sul piano disciplinare, il massimo individuale è di 2 ammonizioni: nell’Inter lo condividono Akanji, Barella, Bastoni, Zopolato Neves e Martínez; nel Como Baturina, Diao e Couto. Non risultano espulsioni nelle statistiche disponibili delle due squadre, dunque non emerge un primatista per cartellini rossi. Tra i portieri, Martínez Riera conta 2 clean sheet e Provedel uno; per il Como, Butez ne ha ottenuti 3 e Sánchez nessuno.

Statistica Inter Como Posizione in classifica 3ª 4ª Punti 25 23 Partite giocate 10 10 Vittorie 8 7 Pareggi 1 2 Sconfitte 1 1 Gol segnati 26 18 Gol subiti 13 8 Media gol segnati 2,6 1,8 Media gol subiti 1,3 0,8 Gare a porta inviolata 3 3 Possesso palla 62% 61,8% Precisione dei passaggi 90,11% 90,10% Tiri totali 167 141 Tiri nello specchio 72 63 Precisione al tiro 43,11% 44,68% Percentuale di conversione dei tiri in gol 15,57% 12,77% Tiri avversari subiti 103 128 Assist 16 14 Calci d’angolo 64 71 Dribbling riusciti 67 87 Pali e traverse colpiti 10 6 Falli commessi 93 82 Cartellini gialli 14 12 Espulsioni registrate nei dati disponibili Nessuna Nessuna Capocannoniere Thuram — 5 Douvikas — 5 Miglior assistman Diouf — 4 Paz — 3 Massimo individuale di ammonizioni 2 — Akanji, Barella, Bastoni, Zopolato Neves, Martínez 2 — Baturina, Diao, Couto Clean sheet dei portieri con presenze riportate per la squadra Martínez Riera 2; Provedel 1 Butez 3; Sánchez 0

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FAQ Quando e a che ora si gioca Inter-Como? Inter-Como si gioca domenica 8 novembre 2026 alle ore 18:00, ora italiana, per l’11ª giornata della Serie A 2026-27. Dove si gioca Inter-Como? Inter-Como si disputa allo stadio Giuseppe Meazza di Milano, noto anche come San Siro. Chi è l’arbitro di Inter-Como? L’arbitro è Daniele Chiffi, assistito da Colarossi e Bahri. Marcenaro è il quarto ufficiale, Paterna è al VAR e Gariglio è l’AVAR.