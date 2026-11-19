Nuove dichiarazioni del tecnico salentino che stavolta si concentra sulla sua esperienza in nerazzurro e non risparmia critiche ai dirigenti

Stavolta è l’Inter l’argomento delle rivelazioni di Antonio Conte, che dopo le dichiarazioni di ieri su un possibile ritorno alla Juventus ha parlato a Cronache di Spogliatoio dei suoi anni nerazzurri: il tecnico ha rivelato le richieste di Beppe Marotta e dell’allora presidente Steven Zhang, ma li ha anche attaccati per le modalità del suo addio. E nel suo racconto è entrato anche Romelu Lukaku.

Conte, l’Inter e il “nemico” Juventus

Tra la prima e la futura, possibile, seconda esperienza alla Juventus, Antonio Conte ha lavorato e vinto all’Inter, di cui fu allenatore nel biennio 2019-2021, riportando i nerazzurri allo scudetto nella seconda stagione. Di quell’esperienza il tecnico salentino ha parlato a Cronache di Spogliatoio, a cui ha rivelato quello che fu il primo contatto con Beppe Marotta e Steven Zhang, all’epoca rispettivamente a.d. e presidente del club milanese.

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Nel primo incontro con Conte, i dirigenti interisti furono chiarissimi: il “nemico” era la Juventus, l’obiettivo vincere lo scudetto. “Marotta e Zhang – ha rivelato Conte – vengono e mi dicono: ‘noi vogliamo che ci riporti la vittoria, non vinciamo da 10 anni, vogliamo di interrompere l’egemonia della Juve in Italia e poi farci onore anche all’estero’”.

Conte e il lavoro con Lukaku e lo sparapalloni

Il successo passa da campagne acquisti importanti e dall’arrivo di Romelu Lukaku, che con Conte in panchina compie un autentico salto di qualità, affermandosi come un top player assoluto, il trascinatore dell’Inter. Dietro quella crescita, ha raccontato il tecnico, c’era però il lavoro quotidiano svolto dall’allenatore e dal suo staff.

“Romelu non era abituato a giocare spalle alla porta, aveva solo la fase della ripartenza – ha dichiarato Conte – Ma doveva diventare un giocatore per forza completo, viste le sue caratteristiche. Allora a fine allenamento gli iniziammo a tirare forte la palla con lo sparapalloni e in più Paolo Vanoli (attuale allenatore della Fiorentina, all’epoca suo assistente, ndr) gli stava dietro per infastidirlo: aveva una sagoma in gommapiuma, se no si sarebbe fatto male… È diventato Lukaku per quello, perché è uno che ti riesce a fare tutte e due le cose”.

L’addio all’Inter e l’accusa a Zhang e Marotta

Grazie a questo lavoro su Lukaku, agli acquisti di prestigio – in quegli anni il bilancio dell’Inter sul mercato segna un passivo complessivo di -180 milioni di euro – e alla bravura di Conte, l’Inter riesce a centrare il traguardo, vincendo lo scudetto nella stagione 2020/21, dopo 11 anni di attesa. Conte ha rivelato che avrebbe continuato a essere l’allenatore dei nerazzurri, se non fosse stato “tradito” da Zhang e Marotta.

“Avevamo appena vinto lo scudetto – ha spiegato Conte attaccando i suoi due ex dirigenti – Facciamo una riunione in cui mi viene detto che praticamente tutti i calciatori potevano essere venduti. Ma i patti con cui ero arrivato erano diversi: costruiamo, buttiamo giù l’egemonia della Juve e poi creiamo noi una struttura forte che possa durare e che ci permetta di diventare più competitivi in Europa”. Deluso, Conte decise di lasciare. “Quando tu ti impegni con un club, ti impegni con un popolo, con i tifosi”, la chiosa dell’allenatore: una frase che suona come un attacco all’Inter di allora.