Mentre Calhanoglu no ha ancora rinnovato,L'Inter valuta Matthijs De Ligt per la prossima estate, ma l'olandese non sembra la risposta ai problemi della retroguardia nerazzurra.

L’Inter guarda al futuro e si trova davanti a due questioni che potrebbero cambiare gli equilibri della squadra di Cristian Chivu. Da una parte il rinnovo di Hakan Calhanoglu, ancora senza una firma nonostante la volontà comune di proseguire; dall’altra l’interesse per Matthijs de Ligt, ex Juventus oggi al Manchester United, come possibile rinforzo per la difesa.

Calhanoglu, il rinnovo con l’Inter resta un rebus

Hakan Calhanoglu continua a considerare l’Inter la propria priorità, ma il prolungamento del contratto in scadenza nel giugno 2027 non è ancora arrivato. Il centrocampista turco percepisce attualmente circa 6,5 milioni di euro a stagione e vorrebbe un nuovo accordo biennale che riconosca il suo peso tecnico all’interno della squadra.

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La società, invece, sta portando avanti una politica di contenimento dei costi, soprattutto per i giocatori più esperti. La proposta nerazzurra, secondo le ultime indiscrezioni, prevede una parte fissa leggermente inferiore, intorno ai 5 milioni, accompagnata da bonus che potrebbero portare il compenso complessivo vicino ai 6 milioni.

La formula sarebbe quella di un biennale con possibile opzione per una terza stagione. Il dialogo è aperto, ma la distanza economica non è ancora stata superata e tra le società che osservano c’è anche la Juventus, pronta a valutare un possibile inserimento se la trattativa dovesse arenarsi.

De Ligt all’Inter, non sembra la soluzione

Matthijs De Ligt è uno dei nomi finiti sul taccuino dell’Inter per rinforzare la difesa in vista della prossima stagione. Il centrale olandese, oggi al Manchester United e con un passato alla Juventus, rappresenta un profilo di esperienza internazionale, ma il suo eventuale arrivo non sembra sufficiente a risolvere le difficoltà che Cristian Chivu sta affrontando in questa prima parte di campionato.

La retroguardia nerazzurra ha incassato 17 gol nelle prime dodici giornate di Serie A e altri sei in Champions League. Il recente 4-4 contro l’Atalanta ha riportato in primo piano le fragilità di un reparto che fatica a trovare continuità, soprattutto nella gestione dei momenti di pressione e delle situazioni difensive individuali. In questo scenario, aggiungere un altro nome di apparente prestigio non significa necessariamente trovare il leader che manca.

De Ligt, inoltre, arriva da un percorso complicato. Un grave problema alla schiena lo ha tenuto lontano dai campi per quasi un anno: è tornato a disposizione del Manchester United soltanto in autunno, dopo un’assenza di 325 giorni. Un’incognita non secondaria per una squadra che avrebbe bisogno di certezze immediate, anche se l’eventuale operazione nerazzurra sarebbe soprattutto un’idea per l’estate 2027.

Da Akanji a Stones, gli altri flop dalla Premier

Il possibile interesse per De Ligt riporta inevitabilmente a due operazioni recenti dell’Inter: quelle che hanno portato a Milano Manuel Akanji e John Stones. Due situazioni differenti, ma accomunate da un rendimento che, almeno in questa stagione, non sta offrendo a Chivu il contributo sperato.

Akanji era stato uno dei protagonisti della precedente annata nerazzurra, garantendo affidabilità, duttilità e qualità nella costruzione. Il suo avvio di stagione, però, è stato meno convincente: alcune disattenzioni e prestazioni al di sotto dei suoi standard hanno alimentato i dubbi sul suo rendimento.

Ancora diverso il discorso relativo a Stones. L’inglese era arrivato con un bagaglio di esperienza enorme, ma i problemi fisici ne hanno condizionato l’inserimento e la disponibilità. Il suo contributo è stato inevitabilmente limitato e l’infortunio ha rappresentato un ostacolo più che un problema di qualità, ma il risultato per l’Inter resta lo stesso: un investimento tecnico che finora non ha restituito la continuità necessaria.

È qui che si inserisce il caso De Ligt. L’olandese ha caratteristiche e un percorso differenti rispetto ad Akanji e Stones, ma porta con sé un interrogativo simile: quanto potrebbe incidere davvero sulla difesa nerazzurra? Il suo passato alla Juventus e la conoscenza della Serie A sono elementi favorevoli, ma non cancellano i dubbi legati alla condizione fisica e alla necessità di ritrovare continuità dopo una lunga assenza.

L’Inter non può permettersi di confondere il valore del curriculum con quello dell’impatto sul campo. Chivu ha bisogno di un centrale in grado di guidare il reparto, leggere in anticipo le situazioni pericolose e garantire presenza costante. De Ligt potrebbe diventare un’opportunità di mercato, ma oggi non rappresenta una risposta sicura.

Calhanoglu e De Ligt, due dossier per ridisegnare l’Inter

Il mercato nerazzurro si muove dunque su più fronti. Da una parte c’è il futuro di Hakan Calhanoglu, con il rinnovo ancora da definire e una distanza economica da colmare; dall’altra la ricerca di rinforzi per una difesa che continua a mostrare fragilità. Il centrocampista turco resta una pedina centrale nel progetto di Chivu, ma il suo contratto in scadenza nel giugno 2027 impone una riflessione sul futuro.

La questione, però, non è soltanto chi arriverà o chi potrebbe partire. È soprattutto capire quali caratteristiche servano davvero alla squadra. Dopo Akanji e Stones, De Ligt rischia di diventare l’ennesimo nome proveniente dalla Premier League sul quale riporre aspettative importanti senza avere certezze sufficienti.