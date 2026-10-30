Inter, Dimarco il grande dubbio del derby: rilanciarlo dopo la gioia in famiglia o puntare su Carlos Augusto? Chivu ha una sola certezza

Il tecnico potrebbe rinunciare all’MVP della scorsa serie A nella sfida col Milan: il brasiliano attraversa un incredibile momento di forma

Era impensabile a inizio stagione, ma Federico Dimarco, MVP della scorsa serie A, potrebbe finire in panchina per scelta tecnica nel derby tra Inter e Milan. In conferenza stampa Cristian Chivu non ha spiegato se preferirà Carlos Augusto, protagonista di uno straordinario momento di forma, né chi giocherà in porta tra Josep Martinez e Ivan Provedel: al momento il tecnico ha una sola grande certezza per la formazione di domani.

Inter, l’MVP Dimarco in panchina nel derby?

Federico Dimarco in panchina per scelta tecnica nel derby: uno scenario improbabile all’inizio del campionato potrebbe trasformarsi in realtà domani sera, nella prima sfida stagionale tra Inter e Milan, in programma a San Siro. Il mancino, MVP della scorsa serie A, non ha brillato contro il Venezia, match in cui era tornato titolare dopo la panchina con la Fiorentina. Al contrario di Carlos Augusto, un fattore determinante per l’Inter da un mese a questa parte, sia da esterno a tutta fascia che da “braccetto” sinistro: il brasiliano viene da tre partite da 90’, ma è il più in forma dell’intera rosa e per Cristian Chivu appare complicato rinunciarvi proprio in questo momento.

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Gioia in famiglia per Dimarco

Tuttavia Dimarco potrebbe spuntarla alla fine come titolare della fascia sinistra e non solo perché viene ha giocato un numero minore di gare consecutive (2), fattore comunque importante per un tecnico rigoroso nel turnover come il rumeno. Chivu potrebbe puntare anche sull’entusiasmo di Dimarco, che in settimana ha vissuto una grande gioia familiare: ieri è nato Nathan, il terzogenito del mancino e della moglie Giulia Mazzocato.

Inoltre Chivu potrebbe sfruttare il derby proprio per rilanciare Dimarco: una prestazione positiva, condita da un gol o un assist, aiuterebbe di certo l’esterno a riprendere fiducia e a dare una sterzata al suo rendimento. Al momento, lo score di Dimarco nei derby (tra campionato e coppe) è di 2 reti e 2 assist in 15 presenze.

Thuram l’unica certezza di Chivu

Nella conferenza stampa di oggi Chivu non ha affrontato l’argomento Dimarco, limitandosi a confermare che Carlos Augusto sta bene e ha la possibilità di giocare ancora titolare, senza chiarire se lo farà da esterno o da difensore centrale. Allo stesso modo, il tecnico dell’Inter ha dribblato le domande su chi sarà in porta tra Josep Martinez e Ivan Provedel: “Non lo so, vedremo domani”, la risposta di Chivu ai cronisti.

L’unica certezza alla formazione anti-Milan riguarda l’attacco, dove ancora una volta sarà presente Marcus Thuram, alla 10a partita da titolare di fila. “Sta bene – ha detto Chivu di Tikus – nessuno ha detto che ha deficit dal punto di vista dell’energia. Quando un giocatore ha trovato la quadra dal punto di vista della leadeship e di quello che sposta in campo, trova entusiasmo, fiducia e autostima. Trova sempre le energie: sono certo che le avrà anche domani”.