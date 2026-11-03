Inter in cerca del miglior Dimarco: la mossa di Marotta per aiutare Chivu e sbloccare il rinnovo  

Importante novità annunciata dalla dirigenza nerazzurra: l’obiettivo è restituire fiducia al mancino e preparare il terreno per il prolungamento di contratto

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

L’Inter ha appena ufficializzato una scelta volta a sbloccare la questione rinnovo di contratto per Federico Dimarco e a restituire la fiducia al mancino, reduce da un momento negativo che l’ha visto uscire dal gruppo dei giocatori indispensabili per Cristian Chivu.

L’Inter aspetta il miglior Dimarco

In attesa di ritrovare Lautaro Martinez, alle prese col recupero dall’infortunio, l’Inter spera di riabbracciare presto la versione migliore di Federico Dimarco. L’MVP della scorsa serie A non sta vivendo una prima parte di stagione felice, anzi nelle ultime giornate ha di fatto subito il sorpasso sulla fascia di Carlos Augusto, che ha alzato il suo rendimento fino a proporsi come titolare nel derby col Milan.

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Finora Dimarco ha collezionato 0 gol e 2 assist, numeri che impallidiscono di fronte non solo a quelli del collega brasiliano (4 reti e 3 assist), ma anche a quelli dello stesso 28enne milanese di un anno fa: dopo le prime 12 partite della stagione 2025/26 Dimarco aveva messo insieme già 2 gol e 3 passaggi vincenti.

La mossa di Marotta: il prolungamento di Dimarco

E non c’è soltanto Cristian Chivu a provare di rimettere lucido Dimarco. Nella giornata di oggi, infatti, l’Inter ha comunicato di aver attivato la clausola per il prolungamento unilaterale di un anno del contratto del mancino, con la scadenza che, da giugno 2027 è stata posticipata al termine della stagione 2027/28. La mossa del presidente Beppe Marotta è sicuramente motivata dalla volontà di guadagnare tempo in vista della definizione dell’accordo sul nuovo contratto: spostando la scadenza di un anno, l’Inter ha dilatato il tempo a disposizione per le trattativa sul rinnovo e ora può operare senza il timore che il giocatore firmi per un’altra squadra già a gennaio 2027.

L’aumento per motivare Dimarco

Tuttavia, l’idea di prolungare unilateralmente il contratto può anche rappresentare un tentativo di risollevare il rendimento attuale di Dimarco. Il prolungamento unilaterale, infatti, rappresenta un investimento per l’Inter: oltre a posticipare la data di scadenza del contratto, la clausola prevede infatti un automatico aumento di ingaggio per il mancino, che passerà dai 4 milioni di euro percepiti fino a oggi a circa 5,2 milioni. Inoltre, con questa operazione l’Inter rimarca la differenza tra lo stesso Dimarco e Carlos Augusto, anch’egli vicino alla firma di un rinnovo con aumento di stipendio, da 2,2 a 3,5 milioni di euro annui.

Di fatto, con l’attivazione della clausola l’Inter ha inviato un messaggio chiaro al mancino cresciuto nel vivaio: in attesa del rinnovo vero e proprio, Dimarco rimane un pilastro della squadra, un giocatore con uno status superiore rispetto a Carlos Augusto. E gli toglie ogni alibi: ora tocca all’ultimo MVP della serie A rispondere sul campo.