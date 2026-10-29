A Venezia decidono due autoreti nel finale, ma la prestazione dei nerazzurri è deludente. Tra approccio superficiale e occasioni concesse, Chivu deve cambiare marcia prima del derby e della Champions.

Prima Bologna, poi Fiorentina ed ora Venezia. Vincere aiuta sempre, soprattutto se permette di restare in vetta alla classifica insieme alla Lazio, ma il successo conquistato dall’Inter sul campo al Penzo lascia ora in eredità più di un interrogativo. I nerazzurri hanno portato a casa la partita grazie a due autoreti nel quarto d’ora conclusivo, firmate da Moreno e Halhal, al termine di una gara nella quale gli avversari hanno a lungo accarezzato l’idea di fare risultato. Il piano di Chivu per il derby contro il Milan.

Approccio sbagliato: il Venezia ci crede

Il problema principale dell’Inter è stato ancora una volta l’atteggiamento iniziale. La squadra è scesa in campo senza la necessaria intensità, quasi convinta che il divario tecnico potesse risolvere la partita da solo. Un errore di valutazione che ha permesso al Venezia di prendere coraggio, chiudere gli spazi e ripartire con pericolosità.

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L’Inter ha provato a trovare sbocchi sulle fasce, soprattutto a destra con Diouf e con le accelerazioni intermittenti di Thuram. La manovra, però, è risultata ancora una volta lenta e prevedibile. Dall’altra parte, il Venezia ha costruito diverse opportunità. Provedel è dovuto intervenire sul tentativo di Adams, mentre una rete di Lauberbach è stata annullata per una posizione irregolare rilevata dopo la punizione di Perez.

Poco dopo, lo stesso attaccante ha sfiorato il gol con una conclusione che ha chiamato in causa il portiere nerazzurro e la traversa. All’intervallo, il bilancio delle occasioni premiava i padroni di casa. L’Inter era stata graziata, incapace di imporre il proprio ritmo contro una squadra che ha affrontato la sfida con maggiore convinzione.

Bastoni centrale, una scelta che continua a far discutere

Tra gli aspetti da valutare c’è anche la nuova collocazione di Alessandro Bastoni al centro della difesa a tre. Una soluzione che solleva dubbi sia in fase di possesso sia quando gli avversari riescono a ripartire rapidamente.

Spostato più vicino alla porta nerazzurra, il difensore perde parte della libertà con cui abitualmente contribuisce alla costruzione dal basso. La sua qualità nel palleggio e nella gestione della prima uscita rappresenta una risorsa importante per l’Inter, ma utilizzarlo da ultimo uomo rischia di limitarne l’influenza sulla manovra.

Inoltre, la velocità non è la caratteristica principale di Bastoni e il Venezia ha cercato proprio di sfruttare questo aspetto, attaccando la profondità con Adams. Il difensore è stato ammonito dopo un intervento sull’attaccante scozzese lanciato verso l’area: un episodio che ha evidenziato le difficoltà nerazzurre nel contenere le transizioni avversarie.

Chivu cambia tre uomini, ma la musica non cambia

La ripresa si è aperta con una decisione netta di Cristian Chivu. Il tecnico ha cambiato tutto e lasciato negli spogliatoi Bisseck, Sucic e Aleksandar Stankovic, inserendo Akanji, Barella e Calhanoglu. Una tripla sostituzione che ha modificato sensibilmente gli equilibri della squadra, soprattutto nella zona destra del centrocampo, dove Helgason aveva creato parecchi problemi.

La prestazione di Sucic e Bisseck non aveva convinto, mentre Aleksandar Stankovic non era riuscito a incidere come sperato. Per il giovane centrocampista, la sfida aveva anche un significato personale, con il fratello Filip tra i pali del Venezia e papà Dejan presente a bordo campo.

I cambi hanno permesso all’Inter di alzare il baricentro e controllare maggiormente il pallone, ma non hanno risolto i problemi offensivi. Anzi, la squadra si è esposta ulteriormente alle ripartenze dei veneti, che hanno continuato a trovare spazi per colpire ma senza riuscire a concretizzarle. E contro una squadra della qualità dell’Inter, sprecare così tanto può costare carissimo.

Due autoreti nel finale: decide il fattore fortuna

Quando la partita sembrava destinata a restare bloccata, è arrivato l’episodio che ha indirizzato il risultato. Un cross di Thuram ha provocato la deviazione sfortunata di Moreno, che ha spedito il pallone nella propria porta. Una rete che ha premiato l’Inter, ma che ha lasciato più di un dubbio per un precedente contatto tra Carlos Augusto e Sohm.

L’autorete ha cambiato una partita nella quale i padroni di casa avevano retto a lungo: la beffa si è completata su calcio d’angolo di Calhanoglu, quando la deviazione di Carlos Augusto ha provocato un secondo autogol, questa volta di Halhal. Due episodi ravvicinati hanno così consegnato all’Inter una vittoria che, per quanto importante in termini di classifica, non rispecchia pienamente quanto visto sul terreno di gioco.

Attenta Inter, contro Milan e Feyenoord servirà altro

Il calendario non lascia però spazio a lunghe riflessioni. Sabato c’è il derby contro un Milan ferito dalla pesante sconfitta con il Bologna, mentre martedì i nerazzurri torneranno a concentrarsi sulla Champions League contro il Feyenoord. Due appuntamenti che richiederanno un approccio completamente diverso rispetto a quello mostrato a Venezia e quello visto contro Bologna e Fiorentina.

Contro i rossoneri, l’Inter non potrà permettersi di concedere occasioni con la stessa facilità. Una squadra più cinica avrebbe potuto punire le disattenzioni nerazzurre già nel primo tempo, costringendo Chivu a inseguire il risultato. Il tecnico nerazzurro lavorerà sulla gestione della linea difensiva, sulla velocità della manovra e sulla capacità di mantenere alta l’intensità anche contro avversari sulla carta inferiori. Questa volta, contro i rossoneri la missione sarà di evitare un finale da thriller per controllare sin dall’inizio la gara.

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