Inter, ecco chi è Spence: dimenticate Palestra, ci ha messo meno di Platini a inserirsi

“Ha dominato la partita nei primi 35 minuti, servendo due palloni dalla fascia destra che hanno contribuito a permettere all’Inter di prendere subito il largo. Si è distinto anche per l’elevata precisione nei passaggi, la velocità impressionante e la capacità di mettere in mostra tutto il suo potenziale da giocatore di livello mondiale nel 3-5-2 di Cristian Chivu”. Con questa mtoivazione Diop Tehuti Djed-Hotep Spence è stato giudicato ieri dall’Uefa MVP dopo Feyenoord-Inter. Dopo un avvio di stagione difficile l’esterno inglese sta iniziando a far vedere il suo valore.
L’adattamento difficile
Sei presenze finora per 272′ giocati: è stato in salita il passaggio all’Inter di Spence. Preso dal Tottenham con grandi aspettative il giocatore è stato a lungo bloccato da un problema muscolare e ha faticato a inserirsi ma ricordate che un certo Platini – complice anche la pubalgia – ci mise sei mesi per emergere nel campionato italiano? Già nel derby l’inglese aveva fatto vedere buone cose ma col Feyenoord ieri è stato devastante per potenza atletica e chilometri percorsi. Fantastica la progressione che ha portato al cross per il 2-0 di Pio Esposito. Nessuno ora parla più di Palestra e anche Dumfries sembra un rimpianto lontano.
Le parole di Spence
Lui si schermisce a fine gara: “Sono grato per la vittoria e i tre punti, contento per la mia prestazione. Mi sto adattando bene, la squadra e l’allenatore mi hanno accolto al meglio e mi stanno aiutando tanto. Bisognerà avere la stessa mentalità e lo stesso fuoco anche domenica contro il Como per riuscire a vincere”.
I tifosi ritrovano un big sulla fascia
Fioccano i commenti dei tifosi sui social: “Qualcuno diceva che aveva i piedi montati al contrario. Tempo al tempo” e poi: “2 mesi per vedere Chivu mettere un esterno sul suo piede a crossare invece che ad accentrarsi” e anche: “Peggio di Luis Enrique e Diouf non può essere”, oppure: “Finalmente un quinto di centrocampo che fa il quinto di centrocampo”
C’è chi scrive: “Ci ha messo due mesi a presentarsi ma WOW !!” e poi: “Sontuoso Spence che si è meritato l’Mvp, doppio assist e tante cavalcate” e poi: “Già qualcosa di buono si era intravisto nel derby, ma stasera è arrivata la conferma. Un ottimo Spence in crescita sempre propositivo e intraprendente, letteralmente una spina nel fianco. Siamo sulla giusta strada”.
I tifosi sono scatenati: “Spence mi è sembrato una cosa molto vicina a Dumfries…” e poi: “Abbiamo ufficialmente il nuovo padrone della fascia destra” e anche: “Chiedere scusa a Piero Ausilio su Spence” e infine: “Propositivo, intraprendente, forte nell’uno contro uno. Non ha paura, vuole sempre la palla tra i piedi e cerca continuamente di puntare l’avversario e correre, avanti così”.