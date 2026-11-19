I nerazzurri hanno presentato una nuova proposta al centrocampista, con un ingaggio leggermente inferiore a quello attuale ma la possibilità di avvicinarsi ai 6 milioni di euro grazie ai bonus

L’Inter accelera per il rinnovo di Hakan Calhanoglu e prova a mettere un punto definitivo alle indiscrezioni sul futuro del centrocampista turco. La dirigenza nerazzurra ha presentato una nuova proposta contrattuale all’entourage del giocatore, mostrando fiducia nella possibilità di arrivare a un’intesa. La volontà della società è quella di proseguire insieme, valorizzando un rapporto che negli ultimi anni è diventato centrale per gli equilibri tecnici della squadra.

Inter, la proposta a Calhanoglu

La novità più significativa riguarda la struttura economica dell’offerta, anticipata da FcInter1908. Il club avrebbe messo sul tavolo un ingaggio base leggermente inferiore rispetto a quello attualmente percepito dal centrocampista, compensando però la differenza attraverso una serie di bonus legati ai risultati e agli obiettivi individuali e collettivi. In questo modo, Calhanoglu potrebbe arrivare a sfiorare i 6 milioni di euro a stagione, una cifra che consentirebbe all’Inter di mantenere sostanzialmente invariato il suo trattamento economico. Il nodo principale resta quello economico. Calhanoglu percepisce attualmente circa 6,5 milioni di euro netti a stagione e vorrebbe mantenere un trattamento da protagonista, anche in considerazione del ruolo centrale ricoperto nella squadra di Cristian Chivu. L’Inter, seguendo le indicazioni della proprietà Oaktree, punta invece a ridurre la componente fissa degli ingaggi, soprattutto per i calciatori più esperti. La soluzione individuata rappresenterebbe un compromesso: meno stipendio garantito, ma maggiori possibilità di guadagno attraverso i bonus.

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Rinnovo Calhanoglu, durata e risposta dell’agente

Anche la durata del nuovo accordo è un elemento importante della trattativa. La proposta nerazzurra sarebbe basata su un biennale, con la possibilità di inserire un’opzione per un’ulteriore stagione. Una formula che consentirebbe all’Inter di garantirsi la permanenza del proprio regista senza assumersi impegni eccessivamente lunghi. Gordon Stipic si è preso alcuni giorni per analizzare la proposta, valutando soprattutto il rapporto tra parte fissa e variabile. Nei prossimi giorni sono previsti nuovi contatti per cercare di avvicinare ulteriormente le posizioni. La sensazione è che entrambe le parti abbiano interesse a proseguire insieme, ma servirà trovare un’intesa soddisfacente sulle cifre.

La Juventus osserva: Calhanoglu possibile colpo a parametro zero

Sul futuro del centrocampista turco, però, non c’è soltanto l’Inter. La Juventus continua a monitorare con grande attenzione la situazione, individuando in Calhanoglu una possibile opportunità per rinforzare la propria mediana. L’interesse bianconero non nasce oggi. Già nei mesi scorsi la precedente dirigenza juventina aveva effettuato alcuni sondaggi per comprendere la disponibilità del giocatore, senza però arrivare alla presentazione di un’offerta concreta. Adesso il nome del turco è tornato d’attualità, soprattutto considerando la necessità della Juventus di inserire in rosa un centrocampista di qualità, esperienza internazionale e personalità.

L’idea sarebbe quella di provare a ingaggiarlo a parametro zero nell’estate 2027, quando scadrà il contratto con l’Inter. Un’operazione che permetterebbe ai bianconeri di evitare il pagamento del cartellino e di investire maggiormente sull’ingaggio del giocatore. Secondo le indiscrezioni, la Juventus potrebbe mettere sul tavolo una proposta vicina ai 6 milioni di euro netti a stagione, subordinando però l’operazione anche al raggiungimento della qualificazione alla Champions League.

Calhanoglu, quante squadre interessate

La concorrenza non manca: oltre alla Juventus, anche il Como e alcune società straniere, tra cui Galatasaray e Tottenham, seguono l’evoluzione della vicenda. Il club turco, in particolare, potrebbe rappresentare una tentazione dal punto di vista economico. Al momento, tuttavia, Calhanoglu considera l’Inter la propria priorità. Il centrocampista non ha manifestato la volontà di lasciare Milano e preferirebbe trovare un accordo per continuare la sua esperienza in nerazzurro. La Juventus resta quindi alla finestra, pronta eventualmente ad approfittare di una rottura tra le parti. Per evitare di perdere uno dei suoi uomini più importanti a parametro zero, l’Inter dovrà adesso trasformare la proposta in un accordo concreto.