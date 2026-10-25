Inter-Fiorentina, moviola: arbitro e Var imperdonabili, come si fa a non vedere quel rigore?

La prova dell’arbitro romano Maurizio Mariani a San Siro nel lunch match dell’ottava giornata di serie A analizzata al microscopio dal talent di Dazn Luca Marelli

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Non aveva sbagliato quasi niente l’arbitro Mariani al Mezza per oltre un’ora ma la svista sul rigore negato all’Inter azzera tutto, inspiegabile anche il silenzio del Var Zufferli. Vediamo cosa è successo a San Siro nel lunch match dell’ottava giornata di serie A fino a 10′ dalla fine.

Inter-Fiorentina, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara fino all’85’. Al 33′ Pio Esposito si gira in area ma viene ostacolato da Brescianini. Il pallone termina sul fondo dopo la conclusione dell’attaccante dell’Inter: c’era deviazione ma l’arbitro Mariani non l’ha vista. Al 37′ ambedue le squadre protestano per due presunti tocchi di mano, prima di Bastoni e poi di Pongracic: l’arbitro Mariani lascia giocare e ha ragione, nessuno dei due è punibile. Al 47 Jiménez provoca il pubblico nerazzurro con gesti con la mano e innesca una piccola scaramuccia con Marcus Thuram.

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La svista di Mariani

Regolare al 65′ il gol di Jimenez che vede Provedel fuori dal suo palo e lo beffa con un eurogol. Per la settima volta dall’inizio della stagione l’Inter si trova costretta a rimontare. Al 68′ va giù in area Thuram messo giù da Viery, l’arbitro si mette il fischietto in bocca ma cambia idea, il Var non interviene: che errore. Al 70′ giallo per Viery che stende Thuram.

La moviola di Marelli

A fare chiarezza sugli episodi dubbi della gara è il talent di Dazn, Luca Marelli, che non si capacita del rigore negato all’Inter: “E’ rigore, Viery era in ritardo, questo problema andrà risolto, la stessa cosa successe a Bologna con Darmian, Thuram avrà anche accentuato ma bisognava fischiare”

Chi è l’arbitro Mariani

44 anni Maurizio Mariani, la scelta per Inter-Fiorentina, ha un passato nella Marina Militare ed è amante della tecnologia. Nato a Roma il 25 febbraio 1982 Mariani è un consulente informatico che ha l’abitudine di consultare monitor e verificare fotogrammi. È’ sposato con Noemi insieme alla quale a febbraio 2014 è diventato papà di una bimba di nome Mia. La prima gara da direttore di Serie A arriva il 6 gennaio 2013 in occasione del match tra Chievo e Atalanta, quando è ancora parte dell’organico degli arbitri di Serie B: dovrà aspettare il primo luglio 2015 per la promozione in Serie A. Nella scorsa stagione ha arbitrato sette partite di Champions League, tra cui la gara di ritorno dei quarti di finale tra Liverpool e Paris Saint-Germain, e una partita di Europa League. Ai Mondiali ha rappresentato l’Italia, ben figurando. Ultima uscita in A in Parma-Genoa, è considerato oggi il miglior arbitro italiano.

I precedenti tra le due squadre

Nei precedenti 59 Vittorie Inter, 38 vittorie Fiorentina e 49 Pareggi.

La squadra arbitrale

Coadiuvato dagli assistenti Alassio e C.Rossi con Zufferli IV uomo, Fabbri al Var e Santoro all’Avar, l’arbitro del match ha ammonito Viery